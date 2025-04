Profesores de la Universidad Autónoma de Guadalajara reciben certificación del idioma inglés

Zapopan, Jalisco, a 29 de abril de 2025.- En una ceremonia realizada en el Aula Hermann Neuberger, académicos del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG,) recibieron sus diplomas de certificación internacional TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages), otorgada por el English Program de Arizona State University (ASU).

El evento contó con la presencia de directivos y autoridades académicas, encabezadas por el Mtro. Damián González Razo, Director del Sistema Educativo de Educación Básica y Media Superior, y la Lic. Verónica Cabrera, Embajadora ASU-UAG quienes hicieron entrega de los diplomas a los docentes certificados.

Esta certificación avala el conocimiento y dominio del idioma inglés, además de fortalecer las habilidades pedagógicas de los profesores para la enseñanza del inglés como segunda lengua.

Para obtener la certificación TESOL, los docentes completaron 150 horas de capacitación divididas en ocho módulos, que abarcan desde principios fundamentales y teorías de adquisición del lenguaje hasta diseño de lecciones y uso de tecnología en la enseñanza.

Este logro representa un paso significativo en la mejora de la calidad educativa del idioma inglés dentro de la UAG, ya que beneficia directamente a los estudiantes que cursan materias en este idioma y consolida la experiencia profesional de los docentes certificados.