Plenamente garantizados derechos adquiridos de las y los trabajadores con la reforma constitucional de la UMSNH: especialistas en Derecho

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2024.- Con la iniciativa de reforma constitucional a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), están plenamente garantizados los derechos adquiridos de las y los trabajadores de la institución, coincidieron especialistas en Derecho.



Durante una reunión que sostuvo la rectora Yarabí Ávila González con directoras y directores de escuelas, facultades e institutos nicolaitas, se compartió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local respecto a la iniciativa de reforma a la UMSNH presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.



En este marco, se detallaron cada uno de los artículos transitorios, y en torno al número sexto referente al sistema de jubilaciones y pensiones, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sergio Carmelo Domínguez Mota, indicó que establece con claridad que los derechos laborales de los trabajadores académicos como administrativos están plenamente garantizados al igual que los derechos de las y los jubilados en los términos de la ley aplicable, es decir, en los Contratos Colectivos de Trabajo.



El también especialista en derecho del trabajo puntualizó que no hay ningún riesgo respecto a este tema, tras referir que elevar a rango constitucional el derecho de los trabajadores a obtener una pensión digna y decente, es mucho más garante y es más protección progresista en materia de derechos humanos para las y los trabajadores.



Por su parte, el doctor en derecho, Edgar Hugo Rojas, indicó que el artículo sexto transitorio establece que se protegen todos y cada uno de los derechos adquiridos tanto de los académicos como de los trabajadores, “por consiguiente no hay que tener temor, hay que tener la confianza de que ahora sí se llevan a un rango constitucional dichos beneficios en la Universidad Michoacana”.



Indicó que los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hablan precisamente de como las garantías que han sido adquiridas no pueden ser desvanecidas por una disposición distinta. “Existen derechos adquiridos preexistentes, es decir lo que ya vienen caminando se va a mantener porque no puede ser en detrimento”.



La rectora Yarabí Ávila González agradeció la presencia de las directoras y directores, tras señalar que el tema de la iniciativa de reforma es fundamental para toda la comunidad universitaria.



“Porque van involucrados lógicamente la historia de la Universidad, nuestro patrimonio y el trabajo que, durante muchos años nosotros y muchos compañeros y compañeras han realizado y que todos debemos estar enterados para tomar decisiones de manera conjunta”.



Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, indicó que es importante que las y los directores conozcan la propuesta de dictamen para que la puedan bajar a sus comunidades.



En otro aspecto, el tesorero de la UMSNH, Enrique Eduardo Román, apuntó que con el presupuesto pleno ya no se tendría déficit presupuestal para el ejercicio 2025, lo que dijo, permitiría a la Universidad transitar a unas finanzas sanas y sobre todo un orden administrativo.



El secretario general añadió que, el presupuesto pleno permitiría avanzar en un porcentaje de jubilaciones que están solicitadas, tras señalar que al día de hoy se encuentran 498 solicitudes que están en proceso de prejubilación, de las cuales algunas son desde el año 2019.