Organiza Universidad Autónoma de Guadalajara Seminario Internacional de Tecnología Educativa

Zapopan, Jalisco, a 1 de abril de 2024.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de la Dirección de Innovación Educativa, realizó el Primer Seminario Internacional de Tecnología Educativa, bajo la modalidad virtual, enfocado al personal docente de tiempo base, parcial y para profesores integrantes de la red CINTANA Education.

El objetivo del seminario fue promover las mejores prácticas, metodologías y herramientas en tecnología educativa para los docentes.

Tecnología en la educación

Por otra parte, en su mensaje de bienvenida, el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud UAG, reconoció la importancia de la tecnología en donde afirmó que llegó para quedarse.

“Tenemos la oportunidad de escuchar y de aprender a grandes ponentes locales, nacionales e internacionales que habrán de darnos a conocer los alcances de la tecnología y, sobre todo, de las nuevas alternativas educativas, como la llegada de la inteligencia artificial que ha traído un enorme reto para fortalecer el conocimiento”, refirió el Dr. Petersen Farah.

Mejores labores docentes

Asimismo, el Mtro. José Humberto López Gómez, director de Innovación Educativa de la UAG, dijo que este seminario tiene la firme convicción de que la tecnología es la herramienta que puede permitir desempeñar cada vez mejor las labores docentes para la formación de los estudiantes.

“Hoy por hoy que las universidades educativas han cambiado sus formas de enseñar, es importante que nuestros docentes se sigan capacitando y se sigan fortaleciendo con herramientas innovadoras para que les ayude en su día a día, pero principalmente en el aprendizaje de los estudiantes”, señaló la Mtra. Yadira Esparza Rodríguez, Coordinadora de Tecnología Educativa UAG.

Estas fueron las ponencias que se presentaron durante el Seminario.

“Navegar en Aguas Azules de la Innovación Educativa”, impartida por el Mtro. Christian Bonilla Cruz, Vicerrector de Innovación de la Universidad Latina de Costa Rica.

“Transformando la Educación a través de la Innovación: Experiencias y Perspectivas con Class In the Box”, por el Lic. Eduardo José Ruiz García, Director Educativo de Class In The Box.

“La tecnología también emociona”, por la Mtra. Ana Luisa Ibarra Avilez, Especialista en Tecnología Educativa UAG, y la Dra. Ma. Rocío Reyna Camarillo, Directora del Colegio Lomas del Valle Acueducto del Sistema Educativo UAG

“Inteligencia Artificial para la docencia”, a cargo del Ing. Luis Roberto Gómez Vega, Especialista en Tecnología Educativa UAG, y el Dr. Francisco Javier Alvarado Rodríguez, Profesor Investigador de Electromecánica de la UAG.

“Uso de Educaplay y Mentimeter como parte del ecosistema de aplicaciones en Canvas”, por la Mtra. María Magdalena León Flores, Especialista en Administración de Plataformas UAG; el Mtro. David Trinidad Flores Barrera, Jefe de Tecnología Educativa K12 UAG; y la Dra. Elvira Zorrero Lara, Profesora del Departamento de Humanidades y Desarrollo Humano UAG;

“AI in education and”, por Zach Pendleton, Chief Architecture Officer, Instructure.