Ni un paso atrás en los derechos adquiridos por la comunidad nicolaita: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2024.- Como administración central estamos para defender los derechos de las y los maestros, de los trabajadores y de los estudiantes, y de aquí en adelante ni un paso atrás, aseguró la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.



Al acudir a la ceremonia por el LXVI Aniversario de la Facultad de Químico Farmacobiología, la rectora señaló que este aniversario sirve como evaluación para saber qué se hizo pero también qué falta por hacer y llevarlo a cabo con más compromiso.



Acompañada de la diputada local, Itzé Camacho Zapiain, compartió los puntos que engloba la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, en este sentido agradeció a la legisladora y a las y los diputados que votaron a favor de su aprobación, que entre otros beneficios establece el presupuesto pleno para la institución.



“Eso significa que nosotros tenemos que dar resultados con transparencia, con rendición de cuentas como lo hemos estado haciendo, pero tenemos que hacer que ese dinero nos alcance para muchas cosas más que van a ir encaminadas a que nuestros estudiantes tengan espacios más dignos y en otras acciones que tengan un impacto positivo en la comunidad”.



Respecto al tema de pensiones y jubilaciones indicó que con esta reforma se eleva a rango rango constitucional, lo que significa que nadie puede hacer que estos derechos retrocedan.



La rectora destacó que en la Facultad de Químico Farmacobiología el número de las estudiantes es más alto que el de los hombres, lo que dijo, es muestra de que las mujeres continuamos buscando alternativas para seguir creciendo.



Lo que nosotros deseamos es marcar historia en la Universidad Michoacana, añadió, no queremos ser funcionarias o funcionarios que estemos con los brazos cruzados, necesitamos hoy construir una universidad para los siguientes años, donde a las y los alumnos nicolaitas se les abran las puertas de manera más sencilla.



“Pero lo más importante no solamente es la preparación técnica y profesional sino que el humanismo que se emana de estas aulas se siga pregonando allá afuera, ayudando a quien más lo necesita y realizando proyectos que tengan beneficio para nuestra comunidad”, apuntó.



En su turno, la directora de la Facultad de Químico Farmacobiología, Rosa María García Martínez, destacó que una o un químico farmacobiólogo tiene un rol esencial en el desarrollo y evaluación de nuevos y mejores medicamentos para el sector salud, y resuelve problemas en las áreas de biotecnología, ciencias de los alimentos, diagnóstico clínico, ambiental y farmacéutico.



Como docentes, dijo, en este día me gustaría que refrendáramos nuestro compromiso con la Universidad Michoacana, en esa responsabilidad que tenemos de formar recursos humanos con valores, con alto sentido ético, humanistas, creativos, innovadores, que permitan desarrollarse en el ámbito de la competencia de un químico farmacobiólogo abonando a la solución de los problemas actuales del estado y del país.



En su mensaje, la diputada Itzé Camacho Zapiain manifestó su satisfacción de regresar después de 30 años a la escuela de donde egresó con muchas ilusiones y ganas de trabajar, “la Licenciatura en Químico Farmacobiología es una carrera que te da una gran área de oportunidades donde se puede trabajar, pero no debemos cerrarnos, si se te abre una puerta aprovéchala y hazlo lo mejor que puedas; los químicos farmacobiólogos tienen ese corazón de verdad de servir”.



A nombre de la comunidad estudiantil, Jesús Jaimes Muñoz, señaló que ser dedicarse a esta profesión es un compromiso con la vida, con la salud y con el bienestar de los demás. “Cuidemos de nuestra facultad, este lugar donde hemos crecido como personas, como científicos y como profesionales comprometidos, llevemos con orgullo nuestra vocación”.