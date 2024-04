Nadie entrará a la UMSNH por presiones; todas y todos tienen derecho de ingresar, y será por resultados

Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2024.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es un espacio para todas y todos, y si bien aspiramos a que la educación sea un derecho que se garantice sin menoscabo, la única forma para ingresar a cursar nuestros programas de estudio es cumpliendo a cabalidad con los requisitos que establece la convocatoria aprobada por el Consejo Universitario, misma que brinda igualdad de oportunidades para todas y todos.

“La Casa de Hidalgo es una institución incluyente, que busca la universalización de sus estudios, no obstante, existen reglas que se deben cumplir y que no sólo son propias de nosotros, sino que en general existen en todas las universidades del país, es por ello, que no podemos actuar bajo presión de ningún tipo, favoreciendo a alguien, porque sería restarle derecho a otras personas que también tienen aspiraciones. Es por eso que reiteramos que el ingreso es cumpliendo con los requisitos que establece la convocatoria”.

La convocatoria de ingreso es abierta para todas y todos. No existe favoritismo de ningún tipo para que ingresen a sus programas de estudios, más del 90 por ciento de ellos con acreditaciones de calidad mismas que se deben cuidar para que no merme en el desempeño de nuestra comunidad, por lo que convocamos a todas las personas a que se sujeten a las reglas que fueron establecidas por el máximo órgano de gobierno de la UMSNH.

El proceso de ingreso no se realiza ni en colectivo, ni en grupo, ni mediante gestores de ningún tipo, pues sería violentar la norma universitaria y en la UMSNH no se caerá a ningún tipo de chantaje de expresiones política. Cada una de las personas, en igualdad de condiciones, se atiende y a ellas se les facilita la información para participar en la convocatoria de admisión a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No habrá recepciones en colectivo de ningún tipo de gestión.

De acceder a lo anterior sería una injusticia para las y los miles de jóvenes que han realizado su trámite de manera personal y que se preparan para realizar su examen de ingreso, por lo que se reitera que la Casa de Hidalgo no aceptará ninguna presión por parte de grupos externos, refrendando los principios de honestidad, transparencia y justicia.