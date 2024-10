Mujeres rompan barreras y aprovechen las oportunidades: Secretaria del Bienestar

Morelia, Michoacán, a 04 de octubre de 2024.- Al impartir la conferencia “Las mujeres en el desarrollo de las comunidades”, a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de Salud Pública y Enfermería, la secretaria del Bienestar del Gobierno del Estado, Andrea Janeth Serna Hernández, llamó a las mujeres a aprovechar cualquier oportunidad que tengan en sus vidas, a romper barreras y a liberarse de miedos “que se nos han inculcado desde siempre”.



Acompañada de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, de la directora de dicha Facultad, Martha Patricia Morfin y de la coordinadora general de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Martha Rocío Hernández, la funcionaria estatal se congratuló por visitar la casa de estudios.



“Me enorgullece mucho saber que las mujeres sí podemos ser todo, que podemos ser presidentas, rectoras, coordinadoras, directoras, titulares de Secretarías, podemos hacer todas esas cosas, pero también tenemos una responsabilidad muy grande cuando asumimos esos espacios”, indicó durante su ponencia.



Señaló que el papel que ha desarrollado el sector femenino en la comunidad es invaluable, tras referir que las mujeres tienen muchas facetas, realizan trabajos más allá de sus profesiones que normalmente no son visibilizados, ni remunerados.



“Aunque nuestra aportación a la comunidad es significativa y aportamos muchísimo al Producto Interno Bruto con nuestro trabajo, todavía existen muchos retos para las mujeres, un país como México no se sostendría sin el trabajo que las mujeres hacemos”.



Al abordar el tema del sistema de cuidados, indicó que el Gobierno del Estado diseñó el “Programa de familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer”, el cual es único en el país y vino a romper con muchos estereotipos acerca del cuidado que, cuando no está profesionalizado, no existe un salario para las personas que cuidan de un familiar.



Agregó que a raíz de esta acción se generó otra modalidad pero ahora dirigida a las mujeres con cáncer de mama y cáncer cervicouterino, en este sentido comentó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha solicitado que estos programas sean elevados a rango constitucional.



“A partir de esas dos modalidades del programa estamos haciendo historia, estamos empujando al Estado a generar políticas públicas encaminadas a las mujeres que han sido históricamente vulneradas, a las mujeres indígenas, a las mujeres con cáncer y a las mujeres que trabajan día a día por salir adelante”.



Por su parte, la rectora Yarabí Ávila, agradeció la visita de la secretaria Andrea Serna para compartir con las y los nicolaitas su experiencia, y precisó que la Facultad de Salud Pública y Enfermería es la tercera dependencia con más mujeres en la UMSNH.



De igual forma, señaló que el compromiso más grande de todas y de todos quienes tienen la posibilidad de tener un cargo y de tomar decisiones, “es que todas las mujeres puedan tener esa esperanza y esa oportunidad para tener las puertas abiertas, porque entonces de nada sirve que nosotros tengamos estos espacios si más mujeres van a seguir relegadas en las esquinas o escondidas o con miedo o con violencia”.