La UMSNH es propiedad de todas y todos; Yarabí Ávila inaugura el parque infantil “El Crisol” en CU

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2025.- Las niñas y los niños contarán con un espacio para el sano esparcimiento y la diversión en Ciudad Universitaria, en el parque infantil “El Crisol” que fue inaugurado por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.



Con la presencia de un gran número de pequeños que estrenaron los distintos juegos y atracciones con las que cuenta este jardín, se dio inicio a las actividades del lugar pensado especialmente para las hijas, hijos o familiares de las y los nicolaitas.



La rectora Yarabí Ávila señaló que las universidades no sólo atienden licenciaturas, maestrías o doctorados, pensar así dijo, es no saber el verdadero significado de responsabilidad social y actuar de manera egoísta con hijos e hijas del personal docente, administrativo, estudiantes e incluso vecinos de Ciudad Universitaria, que no cuentan con espacios para actividades lúdicas.



“Ser mujer y ser rectora de esta casa de estudios me permitir vivir muchas situaciones de madres y padres de familia que tienen que llevar a nuestros hijos e hijas al trabajo en algunas ocasiones; la Universidad es propiedad de todos y todas, y ver a las y los futuros universitarios disfrutando desde ahora es maravilloso”, afirmó.



De acuerdo con información de la Coordinación de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, la obra y el equipamiento del espacio tuvo una inversión de alrededor de un millón 570 mil pesos, en donde se construyó un módulo de servicios sanitarios, instalación de cerco perimetral, así como el suministro e instalación de cinco módulos de juegos infantiles.



Cabe señalar que, la entrada al parque infantil “El Crisol” es gratuita, y se encuentra ubicado en la calle Francisco J. Múgica, a un costado del antiguo edificio de Rectoría.