Invita sector educativo a disfrutar de la riqueza natural de Michoacán

Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2024.- Con la intención de fomentar el bienestar integral de las familias michoacanas y el buen descanso para estudiantes y docentes durante estas vacaciones, la Secretaría de Educación del Estado (SEE), hace un llamado a la comunidad a disfrutar la riqueza natural y los balnearios de las diferentes regiones como una opción segura y saludable para el esparcimiento en familia.



Con el objetivo de promover la sana convivencia y el cuidado de la salud física y emocional, la SEE recomienda a los ciudadanos visitar los más de 200 balnearios que ofrece el estado de Michoacán.



Entre los destinos sugeridos se encuentra Copándaro, Los Azufres, Huandacareo y Nuevo Urecho, reconocidos por sus espacios naturales con aguas termales que ofrecen un ambiente propicio para la relajación y el disfrute en compañía de seres queridos.



Es cualquier actividad recreativa, la seguridad es primordial. Por ello, la SEE exhorta a los visitantes a tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes y velar por el bienestar de todos los integrantes de la familia. Se recomienda seguir las indicaciones de los responsables del lugar, respetar las normativas establecidas y mantener una actitud responsable en todo momento, por ejemplo con evitar el abuso en el consumo de alcohol.



Asimismo, la dependencia reitera su invitación a actividades recreativas y saludables durante estas vacaciones, que fortalezcan los lazos familiares y contribuyan al bienestar de la comunidad; y exhorta a todos los michoacanos a disfrutar de los hermosos paisajes y las aguas termales que ofrece el estado, recordando siempre la importancia de cuidar de sí mismos y de quienes nos rodean.