Inteligencia Artificial aliada del sistema educativo: Secretario Académico

Morelia, Michoacán, a 07 de agosto de 2024.- En la Universidad Michoacana no vemos a la Inteligencia Artificial (IA) como un enemigo, al contrario, lo vemos como un aliado que nos va a permitir potenciar las capacidades de todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad nicolaita, del sistema educativo local, estatal, nacional y mundial, señaló el secretario Académico de la institución, Antonio Ramos Paz.



Al acudir con la representación de la rectora, Yarabí Ávila González, al inicio del XXV Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente, “La Inteligencia Artificial como aliada estratégica en la educación”, el funcionario aseguró que, con la realización de este evento, la UMSNH continúa demostrando su liderazgo y su compromiso con la educación superior.



Precisó que la IA es una herramienta que está presente en el ámbito educativo y en la docencia, y a través de este Encuentro, expertos a nivel internacional en esta rubro compartirán experiencias de su uso en las actividades sustantivas de las universidades y se tendrá la participación de investigadores e investigadoras que mostrarán resultados de sus trabajos relacionados con las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la docencia.



Agregó que se realizarán una serie de talleres en los cuales las y los profesores conocerán herramientas de IA que pueden ser aplicadas en su labor, con la finalidad de potenciar los resultados en investigación, enseñanza, aprendizaje y transferencia del conocimiento.



Durante su participación, la coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubí Rangel Reyes, consideró que la Inteligencia Artificial no sólo transforma la forma de enseñar y aprender, sino que también abre nuevas oportunidades para innovar en metodologías educativas.



En la Universidad Michoacana reconocemos la gran responsabilidad que tenemos en la formación continua de nuestro personal docente, es un compromiso social prioritario y se ve reflejado en el desarrollo de eventos como lo es este Encuentro, añadió.



La funcionaria indicó que la capacitación continua de la comunidad docente es esencial para enfrentar los desafíos del mundo moderno, “en este sentido la integración de temas como la Inteligencia Artificial a nuestros programas de formación es de vital importancia, creemos firmemente que la educación de calidad y la actualización permanente son fundamentales para el crecimiento y el éxito de nuestra comunidad”.



En representación del secretario general Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, el director de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), José Luis Ponce López, aseveró que la Inteligencia Artificial en la labor docente “está muy cerca de nuestras manos, hagamos el trabajo de integrarnos para aprovechar al máximo las oportunidades que nos dan estos retos tecnológicos, es crucial que los docentes estemos preparados”.



Agregó que importante compartir experiencias, generar buenas prácticas y hacer un trabajo más colaborativo para implementar estrategias, tras señalar que la actualización los planes de estudio es fundamental, “creo que es momento de aprender no a adaptarnos, sino a transformarnos y algo más importante, no necesariamente ir siguiendo siempre a la tecnología, al contrario, hacer que la tecnología sea parte de nosotros”.



En su intervención, la representante fundadora del Encuentro Universitario, Laura Olguín Sánchez, recordó los inicios de dicha actividad con el surgimiento de la Red Académica Universitaria en Educación, que tenía como objetivo la actualización y la profesionalización para docentes.



Cabe señalar que, las actividades del evento que incluye conferencias, paneles, talleres, entre otros, se llevarán a cabo hasta el viernes 9 de agosto en las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) de la UMSNH.