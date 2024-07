Instituto de educación rechaza que se hagan campamentos para aspirantes a normales

Morelia, Michoacán, a 6 de julio del 2024.- Los aspirantes a ingresar a las normales michoacanas no deben, ni estan obligados a asistir a los llamados campamentos de sobrevivencia organizados por los comités estudiantiles, señaló Mariana Sosa Olmedo, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM) quien rechazó este tipo prácticas.



Indicó que los directivos de cada institución son responsables de lo que ocurra al interior de las escuelas formadoras de docentes y advirtió que quien haga mal uso de las mismas será sancionado, incluyendo a los académicos que las pasen por alto.



"Si se hace un convivio de integración de bienvenida, como puede suceder en todas las escuelas, no hay ningún problema, pero si las pretensiones son otro tipo de actividades (los campamentos) vamos a estar al pendiente de que no suceda y también decirles a los jóvenes que logran entrar a las normales, nadie los puede obligar y no pueden ser ellos rehenes de actos de este tipo", zanjó la titular del IEMSySEM.



A través de redes sociales, padres de familia y alumnos de anteriores generaciones han denunciado que los jóvenes son engañados para asistir a los campamentos; se trata de espacios donde, según versiones de los asistentes, se les enseña desde cómo preparar bombas molotov y tener reacciones en manifestaciones.



Han narrado también que son sometidos a castigos, como dejarlos sin alimentos en caso de no cumplir con las asignaciones que se les ordenan.