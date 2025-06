Impulsa Gobierno de Querétaro oportunidades de aprendizaje para personas adultas

Querétaro, Querétaro, 19 de junio del 2025.- En Querétaro, la educación no tiene fecha de caducidad, porque el derecho a aprender no se vence con los años, enfatizó el gobernador, Mauricio Kuri González, durante la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Poder Ejecutivo del Estado; en el acto recalcó que una de las políticas públicas prioritarias de su gestión es mantener vigentes las oportunidades de aprendizaje para personas adultas que a la fecha han logrado reducir el rezago educativo en más del tres por ciento.

Al respecto, el mandatario acentuó que estos resultados ubican al estado en el sexto lugar nacional entre las entidades con menor porcentaje de población en rezago, por ello, celebró la renovación de la alianza con el Instituto mediante este acuerdo que seguirá, dijo, abriendo horizontes de oportunidades para un importante sector de la población, que de acuerdo con estimaciones de 2024 del INEA en Querétaro hay 59 mil 780 personas en condición de analfabetismo.

En este contexto, y en presencia de parte del equipo de trabajo de los casi 500 asesores comunitarios y más de 100 estudiantes voluntarios que integran el Movimiento Nacional de Alfabetización (MONAE), Kuri González planteó que con estas acciones se trata de disminuir el número de personas que no saben leer ni escribir; de acompañar a los ciudadanos que están decididos a superarse; de sacar a Querétaro adelante, sin dejar a nadie atrás.

"Lo único que tengo que decirles es agradecimiento, sobre todo a las y los jóvenes que se rifan, que van y lo que hacen es cambiar destinos, cambiar realidades (…) Y que nuestro trabajo como gobernantes, como los administradores momentáneos del servicio público, pues es buscar que todos tengamos las mismas oportunidades. Y si algo se ha distinguido Querétaro es en dos cosas: Primero, que somos personas, que somos aspiracionistas, nos gusta ser los mejores, nos gusta estar y competir por los mejores del mundo, y lo que más nos gusta es ganar (…) Por otra parte, la solidaridad. En Querétaro creemos en los valores familiares, en Querétaro creemos que todos tenemos que jalar juntos", puntualizó.

En su intervención, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, distinguió al Gobernador por su visión y compromiso con la estrategia nacional educativa del INEA que con 44 años de existencia atiende alrededor de 550 mil mexicanos cada año, mediante la cual se han instruido alrededor de 29 millones de mexicanos; sin embargo, precisó faltan 27 millones y medio: cuatro millones 200 mil mexicanos que no saben leer y escribir, 7.5 millones que no terminaron su primaria y 15.5 millones que no concluyeron su secundaria.

"Lo que estamos haciendo en el resto del país es que los gobiernos de los estados y la educación media y superior podamos desplazar un ejército de alfabetizadores para lograr esta meta y así contribuir para que la bandera nacional se alcance con facilidad (…) Yo sé que con la firma de este convenio lo vamos a lograr, para que el próximo año nos aboquemos a la educación primaria y secundaria. De los siete millones y medio que no terminaron primaria, 95 mil son de Querétaro, de los 15 millones 800 mil que no terminaron la secundaria, 262 mil son de Querétaro, esta es la asignatura que tenemos pendiente y que contempla este importante convenio que hoy estamos suscribiendo", expresó.

A su vez, la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, resaltó que la firma de este convenio formaliza el trabajo que ya se realiza desde el Gobierno del Estado en conjunto con el Gobierno Federal y específicamente con el INEA, dado que en la entidad hablar de alfabetización y combate al rezago educativo no es un discurso, es una realidad que se construye todos los días.

En este tenor, destacó que el objetivo del acuerdo es contribuir a que el Estado alcance los índices establecidos por organizaciones internacionales como la UNESCO, que distingue con bandera blanca a aquellas entidades que logren mantener un porcentaje menor al cuatro por ciento de las personas analfabetas en su población; abundó que Querétaro se ubica más arriba del tres por ciento, lo que habla del esfuerzo por buscar, más allá de la bandera blanca, que nadie se quede atrás.