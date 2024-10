Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la UMSNH líder a nivel nacional en Premios a la Excelencia: Secretario Académico

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2024.- La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha demostrado su liderazgo a nivel nacional en los resultados del Examen General de Egreso de la Licenciatura en Medicina General (EGEL Plus MEDI) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), indicó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, al asistir con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, a la conmemoración del Día del Médico.



“Somos líderes a nivel nacional en los resultados en este examen, tenemos una tasa de aprobación de más de 96 por ciento, somos líderes en los Premios a la Excelencia del CENEVAL, una felicitación a toda la comunidad de la facultad”, indicó.



Acompañado del secretario de Salud, Lázaro Cortés Rangel, el funcionario consideró que, la medicina es quizá una de las áreas del conocimiento humano más complejas, dado que involucra a los seres humanos y a la ciencia. “Es una profesión con un alto sentido científico, humanista y de responsabilidad social”.



El secretario reconoció la labor de los docentes, así como del cuerpo directivo de la dependencia, y personal administrativo, al tiempo que a las y los futuros médicos, los exhortó a ser cada vez los mejores estudiantes.



Con la representación del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Salud, Lázaro Cortés Rangel invitó a no permitir que se continúe deshumanizando el ejercicio profesional de la medicina, “tenemos que contribuir para que nuestros médicos en formación desde el aula, desde el internado y servicio social tengan una óptica correcta del buen ser y del deber ser un buen médico y una buena médica”.



Afirmó que, debe prevalecer en todas y todos los médicos ese gran sentido humano, compromiso social y vocación de servicio, “hagamos esos votos de confianza y de trabajo para que el sentido humano siempre prevalezca en el ejercicio de cualquier profesional de la salud”.



Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado, indicó que los médicos y las médicas han venido desempeñando un papel muy activo en la mejora de la salud poblacional a nivel mundial.



“Hoy nos reunimos para celebrar una de las profesiones más nobles y valientes que existen: la medicina. Agradecemos a cada médico por su dedicación incansable, por su amor a la ciencia y por su profundo respeto hacia la vida humana”.



En este día especial, dijo, queremos recordar el impacto que cada uno de ustedes tiene en las vidas de sus pacientes. De igual forma, apuntó que “la facultad que no se evalúa, se devalúa”, por lo que señaló que la dependencia está en la búsqueda de las diferentes reacreditaciones para la institución.



En su intervención como orador oficial, el doctor Arturo Valencia Ortiz, consideró que el derecho a la salud es un principio humano en el cual se debe respetar exclusivamente el hecho de ser ciudadano. El deber del médico, sostuvo, es atender a la salud y la misión como ciudadanos profesionistas de la salud es propugnar por un sistema de atención sin mezclar otros aspectos sociales.