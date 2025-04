Exploran en la UAG cómo la tecnología puede mejorar la calidad educativa

Zapopan, Jalisco, a 7 de abril de 2025.- El Segundo Seminario Internacional de Tecnología Educativa 2025, realizado de manera virtual, reunió a docentes de diversas instituciones educativas, incluidos miembros de la red CINTANA Education, con el fin de explorar cómo la tecnología, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), puede mejorar la calidad educativa.

Durante la inauguración, el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, destacó la importancia de integrar la tecnología de manera ética y responsable en el ámbito educativo.

“Estamos convencidos de que la inteligencia artificial, adecuadamente utilizada con ética y responsabilidad, es una herramienta fundamental que fortalecerá enormemente la capacidad de enseñanza y aprendizaje”, expresó el Dr. Petersen.

Preparando a los docentes para el futuro

El seminario proporcionó a los docentes herramientas tecnológicas clave para mejorar sus métodos de enseñanza y enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.

Los organizadores destacaron la necesidad de preparar a los educadores para integrar tecnologías avanzadas, asegurando así una educación de alta calidad, alineada con los retos del futuro.

Compromiso con la calidad y el futuro educativo

Este evento sirvió como plataforma para el intercambio de conocimientos y la colaboración entre docentes y expertos en tecnología educativa y marcó un paso crucial hacia un futuro más tecnológico, accesible e incluyente en la educación, donde los avances tecnológicos puedan ser aprovechados para fortalecer el proceso educativo en todos los niveles.

Ponencias destacadas

Estas fueron las ponencias más relevantes que se presentaron durante el seminario:

“IA para docentes: Cómo innovar sin perder la esencia de la educación”, impartida por el Mtro. José Humberto López Gómez, Director de Innovación Educativa, UAG.

“La integridad académica en la era de la Inteligencia Artificial”, por el Mtro. Javier Sánchez, Customer Success Manager Mexico and Caribbean, Turnitin LATAM.

“Experiences in the use of AI in Canada”, por Mallory Maynard, Founder and CEO of Gibbly, Canada.

“Inteligencia Artificial para la docencia”, por el Ing. Luis Roberto Gómez Vega, Especialista en Tecnología Educativa, y Dr. Francisco Javier Alvarado Rodríguez, Profesor Investigador de Electromecánica, ambos de la UAG.

“Herramientas de IA generativa para el diseño de recursos educativos multimedia”, por el Dr. Mario Alberto Carrillo Ancheyta, Profesor-Investigador y miembro del grupo de investigación de medios, UAG.

“Hacia una educación personalizada: La IA como motor de cambio”, por la Mtra. Natalia Madrid Zapata, Directora del programa de Ingeniería en Inteligencia Artificial, UAG.