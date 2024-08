Estudiantes recipiendarios del Premio Padre de la Patria, representan lo mejor de la UMSNH: Rectora

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2024.- Estudiantes recipiendarios del Premio Padre de la Patria representan lo mejor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), señaló la rectora Yarabí Ávila González, al asistir a la entrega de tarjetas SIM del programa “Conectividad para el Bienestar”, que recibieron alumnas y alumnos nicolaitas con mejor promedio, sumados a los cinco mil moradores y moradoras de Casas del Estudiante quienes obtuvieron un apoyo similar.



Frente a cientos de jóvenes, la rectora apuntó que a través de este beneficio además de estar en contacto con sus familias, amigas y amigos, también contarán con una herramienta para realizar sus tareas, tras referir que actualmente el internet no es una opción, sino una necesidad.



De igual forma, consideró que las alianzas entre el Gobierno Federal, Gobierno Estatal y la Universidad generan otras alternativas para que las y los estudiantes sigan creciendo.



“Quiero decirte maestro Antonio Madriz que el día de hoy todas y todos los que tenemos aquí son los mejores promedios de sus carreras, así es que estamos con jóvenes muy comprometidos, que tienen alta disciplina, que tienen muchos sueños y que eso se ve reflejado precisamente en ser el Premio Padre de la Patria”.



Agregó que ellas y ellos son un orgullo para la Casa de Hidalgo y son estudiantes que realmente han entendido que la educación y el paso por la UMSNH generará que sus sueños se hagan realidad y la Universidad Michoacana es una aliada para que así sea.



En su turno, el director regional de la Secretaría de Bienestar en Morelia, Antonio de Jesús Madriz Estrada, comentó que hace unos meses la dependencia realizó una entrega de paquetes de internet y telefonía a alumnas y alumnos nicolaitas, como parte de los programas de la administración federal.



“Hoy estar frente a estudiantes de un nivel sobresaliente me da orgullo, porque ustedes son algunos ejemplos de lo que representa el estado y además por ser estudiantes de la Universidad Michoacana que tiene grandes aspectos de la historia escritos”.

El funcionario reconoció el trabajo del actual Rectorado encabezado por la doctora Yarabí Ávila, tras señalar que la UMSNH ha tenido estabilidad en los últimos dos años, “no dudo que va a continuar con la labor y no dudamos del compromiso que se tiene en el sector de la investigación y la educación y auguramos que va a continuar con esta visión”.



Compartió que a través de este apoyo que se les otorga a las y los estudiantes de la UMSNH contarán durante un año con servicio de internet, mensajería y llamadas de manera gratuita. “Felicidades jóvenes, sigan dando orgullo a sus familias, a sus localidades y a sus pueblos”, indicó.