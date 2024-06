Estudiantes, queremos que sean transformadores del deporte en la UMSNH: Rectora

Morelia, Michoacán, a 18 de junio de 2024.- “Queremos que cada una y cada uno de ustedes sea quienes ayuden a transformar el deporte en nuestra Universidad y que sean ustedes quienes inviten a muchos más estudiantes a practicar alguna disciplina, para que el grupo de deportista siga creciendo”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al clausurar la tercera edición de la Liga Deportiva del Bachillerato Nicolaita (LIDEBANI) 2024.



Frente a decenas de entusiastas jóvenes que representaban orgullosas y orgullosos a alguna de las siete preparatorias que tiene la UMSNH en Morelia y en Uruapan, la rectora señaló que las y los campeones de este torneo, reciben el reconocimiento por su compromiso, trabajo y disciplina.



Consideró que también están dando resultados a las y los directores del bachillerato, quienes dijo, trabajan para que las y los alumnos tengan la oportunidad de realizar actividades deportivas en las distintas dependencias nicolaitas.



“Porque es mejor tener estudiantes practicando algún deporte, que haciendo alguna otra cuestión que no les construye nada para el futuro”, subrayó.



Felicitó a las y los jóvenes que fueron premiados por su desempeño, así como a sus entrenadores y entrenadoras, tras referir que se aspira a ver a una Universidad deportista, que genera estudiantes comprometidos con su cuerpo, con su salud y con la ciudadanía, “pero sobre todo que siga buscando que el deporte genere esa disciplina en ustedes, son unos triunfadores y triunfadoras”.



Por su parte, la coordinadora general de la División de Bachillerato de la UMSNH, María Erendira Zacarías Zepeda, coincidió en que en las preparatorias se trabaja para que las y los jóvenes tengan no sólo actividades académicas, sino deportivas y culturales, que les ayuden a tener una formación integral.



Destacó que el éxito de la Liga Deportiva del Bachillerato Nicolaita se debe al esfuerzo de las directoras y directores, así como de las y los docentes, para que el alumnado pueda participar durante un mes en los partidos de básquetbol, voleibol, ajedrez y fútbol, en las ramas varonil y femenil.



Señaló además, que se busca que en la LIDEBANI se sumen más disciplinas deportivas y que la participación de la comunidad nicolaita sea mayor.



En esta ceremonia de clausura estuvieron presentes los secretarios Académico, Particular y de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Antonio Ramos Paz, Jorge Manzo Méndez y Miguel Ángel Villa respectivamente; la secretaria Auxiliar, Monika Gutiérrez Legorreta; el tesorero, Enrique Eduardo Román y el jefe del Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías.



Así como la regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Janeth Morales; las directoras de las preparatorias “Pascual Ortiz Rubio”, “Melchor Ocampo” y “José María Morelos y Pavón”, Tania Patricia Bucio, Laura Alejandrina Acosta y Rosa Vanesa Sánchez respectivamente, así como los directores de las preparatorias “Isaac Arriaga”, “Lic. Eduardo Ruiz” y “Gral. Lázaro Cárdenas”, Christian Israel Bocanegra, Zirahuén Montaño e Iván Dávalos y el coordinador del Bachillerato en Línea de la UMSNH, Pablo César Reyes.