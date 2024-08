Estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara vive experiencia internacional en Valencia, España

Zapopan, Jalisco, a 16 de agosto de 2024.- Está comprobado que las experiencias en el extranjero cambian nuestra vida y, para muestra, está Luis Ángel Portugal Caldera, alumno del onceavo cuatrimestre de Ing. Industrial y en Sistemas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), quien relató su increíble descubrimiento en Valencia, España.

“Irme de viaje me dio mucha preparación profesional y académica. En lo social y cultural me sumó, cambió mi vida, conocí a personas de muchos países y eso no esperaba vivirlo, fue impresionante, de verdad no olvidaré este viaje en toda mi vida”, recordó.

Él se fue a estudiar a la Universidad ESIC Campus Valencia, una universidad que ofrece programas de marketing, business y tecnología.

En su estancia en España, el alumno de la UAG tomó materias en negocios; y es que, precisamente, el programa de Ing. Industrial y en Sistemas de la Autónoma dirige sus últimos periodos a esta disciplina para darle una formación completa e innovadora a los estudiantes.

Vivir en grande en otro país

El estudiante compartió que Valencia es un lugar increíble; tiene la combinación perfecta entre lo que es una ciudad y la tranquilidad; es muy turística, muy europea.

“Hay gente de todo el continente que la visita y se siente un ambiente de una ciudad muy local, en la que todo mundo se mueve en bicicleta, tiene metro, tren, bastantes métodos de transporte”, añadió.

Es grande, pero te permite recorrerla a pie y disfrutarla; su arquitectura es histórica, por lo que hay mucho que ver. Tiene un recorrido de costa, playa y muy bien conectada.

Una experiencia continental

Además, en su estancia, en el continente conoció ciudades como Ámsterdam, Dublín, Madrid, Barcelona, Alicante, la costa Valenciana, además de Milán y París.

“Toda esta experiencia fue posible, en parte, al área de internacionalización de la UAG; fue un gran apoyo, esta área tiene un amplio catálogo de opciones para estudiar en el extranjero; así pues, la gente que colabora en esta dirección es muy positiva, acomedida, te apoya de principio a fin e incluso después de tu viaje. Los invito a vivir esta clase de oportunidades, ya que son únicas en la vida y cambian tu perspectiva de todo lo que conoces”, concluyó.