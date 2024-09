Este lunes, suspensión de clases en comunidades afectadas de 20 municipios y en Morelia: SEE

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2024.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, informa a la comunidad educativa que el lunes 30 de septiembre se suspenden las clases presenciales en el municipio de Morelia con motivo del Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón.



En el resto de los municipios del estado, las clases se reanudarán con normalidad, a excepción de las comunidades afectadas en los 20 municipios donde se declaró suspensión por el fenómeno hidrometeorológico "John", expuso la jefa del sector educativo en la entidad.



La suspensión de clases presenciales en las zonas afectadas de los 20 municipios de la sierra-costa, será para que el personal docente y administrativo pueda evaluar y notificar posibles daños en las instalaciones educativas.



“Es importante salvaguardar la integridad de las comunidades educativas. Las escuelas que están funcionando como albergues no tendrán clases presenciales y seguirán operando en esa función hasta que así lo determine Protección Civil”, agregó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.



Los municipios en los cuales se mantendrá la suspensión de actividad escolar, para el caso de los centros educativos en zona afectada son: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Chinicuila, Churumuco, Coahuayana, Coalcomán, Huetamo, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Múgica, Nocupétaro, Parácuaro, San Lucas, Tepalcatepec, Tiquicheo y Tumbiscatío.



Se recuerda a directivos de los planteles que la SEE habilitó un sitio para reporte de daños en el que se pueden notificar afectaciones en las escuelas, se puede ingresar al mismo en la

siguiente liga: https://bit.ly/4eHojwx .