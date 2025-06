En portal de la UMSNH, publicadas las listas de personas promovidas para programas del área de la Salud

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) advierte que hay quienes han difundido documentos apócrifos en donde se advierten supuestas irregularidades en el proceso de admisión a programas de licenciatura que se ofertarán para el ciclo escolar 2025-2026, por lo que informa que en el portal oficial www.umich.mx está publicada la lista de resultados oficiales de las carreras del área de Ciencias de la Salud y el resto también se estarán subiendo a la página de la institución, por lo que se invita a las y los aspirantes a consultarla y evitar caer en las manos de oportunistas que intentan manchar este proceso.

El secretario General, Javier Cervantes Rodríguez, informó que durante este proceso de admisión se han denunciado casos que intentan vulnerar el examen que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para los programas de Ciencias de la Salud, y el primero ocurrió cuando fue sorprendido un alumno usando gafas electrónicas en el lugar en donde se aplicaba el examen, evidentemente el uso de esos aparatos para fines ilegales. Después, comenzaron a circular documentos oficiales alterados en donde había movimientos de personas que ni siquiera habían tramitado su ficha, y ahora, con supuestos cambios irregulares.

“El examen Ceneval está completamente blindado. No hay mano negra. Les pedimos a las personas que revisen el listado oficial que se publicó durante la transmisión en vivo que se realizó el miércoles, mismo que está difundido en el portal de Internet www.umich.mx en donde podrá confirmar que no existe ninguna irregularidad”, informó el secretario general, al invitar a la población a no dejarse influir de personas que sólo buscan dañar el proceso, tras precisar que éste ha sido organizado por cientos de nicolaitas.

Se ha acabado el negocio de particulares que buscaban manipular a las y los aspirantes, afirmó también el funcionario de la Máxima Casa de Estudios. “Esto ha provocado que haya resistencias, y es normal, pero no vamos a permitir que manchen el proceso”.