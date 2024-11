El humanismo, la justicia y la calidad como personas deben ser preceptos que guíen el actuar de egresados nicolaitas: Rectora

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2024.- El humanismo, la calidad como personas y el levantar la voz cuando se tenga que hacer para generar justicia son preceptos que deben guiar el actual de las y los egresados nicolaitas, apuntó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al fungir como presidenta de la Mesa del Comité Sinodal de diversos Exámenes Recepcionales por promedio de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA).



Acompañada por el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez y por el tesorero, Enrique Eduardo Román, vocales del Comité, así como por el director de la dependencia, Rigoberto López Escalera, la rectora felicitó a quienes hoy rindieron protesta como Licenciados en Administración y en Mercadotecnia y que se caracterizaron por tener calificaciones de excelencia durante el trayecto de su carrera.



Con la presencia de padres y madres de familia, así como amigas y amigos de los jóvenes que lograron esta meta se llevó a cabo la ceremonia en donde la rectora Yarabí Ávila manifestó su satisfacción por acompañar a los egresados de la facultad en donde también cursó su licenciatura.



Durante su intervención, compartió con los nicolaitas diversos consejos, entre ellos apuntó que, si bien las calificaciones de excelencia y las menciones honoríficas son sumamente importantes y representan un gran esfuerzo, disciplina, compromiso y pasión, lo que va a ayudar a los egresados y egresadas a seguirse fortaleciendo es su calidad como personas.



“El trato que tú tengas con los demás, el levantar la voz cuando lo tengas que hacer para generar justicia, si tú allá afuera ves injusticias y no dices nada te estás uniendo a ese grupo de personas que teniendo una posición no hace nada, y eso es lo peor que podrías hacer porque entonces no harías honor a esa mención honorífica que la Universidad Michoacana te está otorgando”.



La UMSNH, dijo, lo que desea es formar personas que sean humanistas, pensadores, reflexivos y que sus acciones tengan un impacto positivo en la sociedad.



De igual forma, la rectora las y los invitó a conducirse con honestidad, a no tocar lo que no les corresponda, también a hablar con la verdad y a sumarse a las personas que construyen sueños y esperanzas. “Me gustaría mucho verlos en cinco o diez años siendo una persona exitosa y comprometida con ustedes mismos, con su familia, con su entorno y que tengan muchas metas que cumplir”.



Ávila González exhortó a las y los jóvenes a siempre tener presente a su familia, tras señalar que es fundamental para poder avanzar, al tiempo que agradeció la confianza de elegir a la UMSNH como su casa de estudio.