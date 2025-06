Egresada de la UAG transforma vidas desde la ortodoncia

Sonora, Hermosillo, 18 de junio del 2025.- Desde Hermosillo, Sonora, la Dra. Venezia Jasset Jordan Bustamante, egresada de la Especialidad en Ortodoncia de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), lidera una red de clínicas dentales que no solo ofrecen tratamientos de calidad, sino que también brinda atención gratuita a cientos de niños con labio leporino y paladar hendido.

Originaria de Nayarit, la Dra. Jordan siempre tuvo claro su objetivo de estudiar en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

“Fue mi única opción. Era mi sueño”, recuerda con emoción.

Se convirtió en la primera dentista de su familia. Cursó la licenciatura en Nayarit, apoyada por una tía, ya que en Sonora donde residía no existía la carrera en una universidad pública.

Más adelante, realizó la Especialidad en Ortodoncia en la UAG, donde fue guiada por quienes ella llama “los dioses de la ortodoncia”, docentes de talla internacional que marcaron profundamente su formación.

Durante sus primeros años de práctica profesional, colaboró con un médico que realizaba jornadas de salud dental en comunidades marginadas, experiencia que reforzó su vocación de servicio y compromiso social.



Primeros pasos y grandes retos

Al regresar a Hermosillo tras concluir sus estudios, la Dra. Venezia abrió un pequeño consultorio con apenas dos sillas. Sin pacientes y sin referencias, enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida, construir una carrera desde cero.

“Pero nunca tuve miedo de atender a un paciente”, afirma. La confianza que le brindó su formación la impulsó, desde el primer día, a ofrecer diagnósticos precisos y una atención cercana y humana.



De consultorio a clínica de impacto

Hoy es CEO y fundadora de My Clinic Dental Navarrete, My Clinic Dental Morelos y My Clinic Aesthetic, un grupo que integra tres clínicas, más de 20 unidades dentales y un equipo de 70 colaboradores.

Ha brindado atención a más de 14 mil pacientes en Sonora, así como a otros en el extranjero.

“Pasé de estar sola a liderar una empresa que crece cada día, sin olvidar nunca el propósito inicial”, comparte con orgullo.



Una ortodoncista con causa

Además de su labor profesional, la Dra. Venezia dedica gran parte de su tiempo a la Fundación CIMA y al programa Rostros Felices, donde ha atendido a más de 500 niños con labio leporino y paladar hendido.

También colabora con Children’s Surgery International y la Clínica San Andrés, en Arizona, ofreciendo cirugías y tratamientos especializados de manera gratuita.

“La mayoría de estos niños requiere entre siete y ocho cirugías a lo largo de su vida. Yo no puedo regalar millones de pesos, pero sí lo que mejor sé hacer: devolver sonrisas”, afirmó.



Reconocimientos que inspiran

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio a la Filantropía del Estado de Sonora, entre muchas otras distinciones por su trabajo social. Sin embargo, para ella, el mayor reconocimiento es el de sus pacientes.

La Dra. Jordan representa no solo a una generación de egresados UAG comprometidos con la excelencia, sino también a quienes decidieron usar su talento para sanar y transformar vidas.

“Volver la mirada atrás y saber que mi sueño de estudiar en la UAG fue el inicio de todo esto, me llena de gratitud. Si alguien me pregunta qué se siente cumplir un sueño, les diría que se siente como ver sonreír a un niño que ayer no podía hacerlo”, comentó.



Consejos para las nuevas generaciones

A quienes hoy estudian odontología, les deja un mensaje sobre la importancia de siempre dar un trato humano.

“Sean humanos antes que técnicos. La empatía no se enseña en los libros, pero marca la diferencia entre un dentista promedio y uno excepcional”, recomendó.

“El conocimiento abre puertas en cualquier parte del mundo. Atrévanse a salir, pero nunca olviden de dónde vienen”.



Más allá de la bata

Aunque su agenda es intensa, la Dra. Jordan siempre encuentra espacio para sus pasiones, que son correr, bailar y practicar oratoria. Estas actividades le recuerdan la importancia de mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional.

“Disciplinada, apasionada y resiliente”, así se define. Y a su yo de 18 años le diría con convicción que “vas a poder con todo. No tengas miedo. Cree en ti y en el proceso. Las cosas buenas tardan, pero llegan”.

“No esperen a sentirse listos para empezar. La experiencia se construye día a día. Elijan su propósito y caminen con él”, recomienda a los estudiantes de la UAG.