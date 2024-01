Docente, aún puedes recoger tu basificación en el Ceconexpo: SEE

Morelia, Michoacán, 25 de enero de 2024.- En seguimiento a las acciones de justicia laboral, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) continúa este jueves 25 y viernes 26 de enero con la entrega en físico de basificaciones a docentes y trabajadores que aparecen en las listas y tenían años de servicio; el proceso digital dará inicio el lunes 29 de enero.

Aquellas personas que resultaron seleccionadas para pasar al código definitivo 10, pueden acudir estos días de 9:00 a 15:00 horas para recibir su documento, en las mesas de atención de personal de SEE ubicadas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

A partir del lunes próximo, todos los trabajadores beneficiados podrán obtener su Formato Único de Personal (FUP) de forma digital, siempre y cuando estén en las listas que se publicaron en la página de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SEE, https://dti.see.michoacan.gob.mx/fup.

“Este acto de justicia laboral para miles de maestras, maestros y trabajadores de la educación se logra gracias a un trabajo intenso de reordenamiento que hemos realizado al interior de la dependencia, así como al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria Leticia Ramírez Amaya”, afirmó la titular de la SEE, Gabriela Molina Aguilar.

Asimismo, la Secretaría de Educación reitera que este trámite no tiene costo, es personal y sin intermediarios; se invita a las y los beneficiados a no caer en engaños; el trabajo a favor de la transparencia no se detiene en el Gobierno de Michoacán.