Después de años de espera, logran maestras y maestros el nombramiento definitivo en la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2024.- Más de una década tuvo que pasar para que algunos maestros y maestras lograran la asignación definitiva de materias, y fue durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González que se dio este paso en las primeras diez escuelas y facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), beneficiando directamente a 372 profesores con 523 materias.

“El poder seguir fortaleciendo a las y los docentes es fortalecer a la Universidad Michoacana, porque un docente no solamente es quien da la clase, sino también es el médico, es el psicólogo, es el amigo, porque es quien abre la puerta a los estudiantes o también la cierra”, afirmó la rectora al hacer entrega de nombramientos a profesoras y profesores de los Concursos de Oposición Interno Definitivos.



Flanqueada por directoras y directores de las distintas escuelas y facultades que han realizado el proceso de actualización de asignaturas para la sustentabilidad académica, la rectora se manifestó contenta por este evento y reconoció a quienes están al frente de las distintas dependencias con las que se arrancó la entrega de documentos a docentes que avalan la titularidad de asignaturas.

Al iniciar la primera fase, Ávila González señaló que el objetivo es realizar estos Concursos cada semestre, con lo cual dijo, se hace justicia a profesores que por tantos años esperaron formar parte de estos procesos.

“Cuando una institución, como en nuestro caso universitaria, puede anunciar la permanencia en sus espacios de quien se ha empeñado a través de su trabajo en atinado esfuerzo, entonces nos congratulamos todas y todos, porque se abren nuevas perspectivas de colaboración, de empeño, de compañerismo y de trabajo compartido”.

Acompañada por los secretarios General, Administrativo y Académico, Javier Cervantes, Edgar Martínez y Antonio Ramos, la rectora detalló que las y los docentes beneficiados con esta asignación cumplieron con los requisitos establecidos, tras convocar a la comunidad a seguir cuidando la Universidad, trabajando todas y todos de la mano, a hablar bien de la institución y a sumarse a las actividades culturales y deportivas.

“Aquí nos unen muchos objetivos en la Universidad Michoacana y a mí me gustaría seguir caminando con ustedes como amigos y como compañeros, no solamente ahora como rectora, si no una vez que llegue el 2027 y que este cargo haya concluido”.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, reconoció la decisión histórica tomada por la rectora Yarabí Ávila al beneficiar a las y los profesores de asignatura B con la asignación de materias definitivas.



Destacó que desde el inicio de la actual administración se generaron las estrategias para fortalecer a los docentes y se giraron las instrucciones a cada una de las áreas de la administración central para dar certeza laboral, "estos cambios nos exigen a seguir trabajando para generar las condiciones más idóneas y dar atención a las necesidades de la comunidad universitaria”.

El director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Rigoberto López Escalera, indicó que varios de los profesoras llevaban hasta 18 años sin alcanzar el mínimo de 12 horas para tener derecho a la seguridad social o para poder alcanzar su carga de 20 horas.



Añadió que esta acción permite poner un orden académico pero sobre todo un orden administrativo para que en tiempo y forma se pueda arrancar con cada una de las asignaturas en las diferentes escuelas y facultades. Además que da certeza laboral y seguridad a las y los docentes.

En su turno, la profesora de la Facultad de Odontología, Martha Cecilia Guerrero, agradeció a la rectora el que esté volteando a ver a las maestras y maestros para generar mejores condiciones laborales, las cuales dijo, favorecen a atender por lo pronto, seguridad social, “y la exhorto que su proyecto sí llegue a la segunda parte, en donde nos permite llegar a mínimo 20 horas, para que a partir de ahí, cada profesor mediante sus medios académicos, luche por conseguir sus debidas promociones y traiga consigo esa certeza laboral”.