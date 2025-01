Demanda sindicato de Telebachillerato incremento salarial

Morelia, Michoacán, a 30 de enero del 2025.- Trabajadores agremiados al Sindicato de Profesionistas del Telebachillerato Michoacán (Siptem), demandan homologación de salarios en función con la media nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista, Armando Simón Herrejón Solorio, dirigente del Siptem, señaló que han sostenido diversas reuniones con la directora general del Telebachillerato, Cristina Portillo, pero existe una negativa por parte de la funcionaria estatal en aplicar la homologación conforme a la ley.

En este sentido afirmó que, desde hace varios años, los empleados del Telebachillerato no cuentan con un incremento salarial. Herrejón Solorio detalló que los empleados sindicalizados ganan alrededor de 6 mil pesos quincenales y no se toma en cuenta que la base docente tiene que trasladarse a lugares alejados, incluso moverse por caminos de donde no existen carreteras y por tanto gastar más en desplazarse.

"Pasó ya una quincena, tenemos en puerta la siguiente quincena, ya sea hoy o mañana, y no se ha hecho efectivo esa publicación en el periódico oficial del estado. Entonces hemos tenido mesas con el diputado Vicente Gómez Núñez que es uno de los que impulsó este decreto o este transitorio que aplicara para los trabajadores del Telebachillerato y también él nos comentaba que la dirección general emitió un oficio dirigido al Congreso del Estado, diciendo que el dinero que tenía no le alcanzaba para podernos pagar esa cantidad de dinero", explicó el representante sindical.

Armando Simón Herrejón Solorio, apuntó que en próximas horas tendrán mesas de trabajo con directivos del Telebachillerato, pero no descartaron realizar movilizaciones en caso de que no se respete el incremento salarial.