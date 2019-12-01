Con éxito rotundo y asistencia récord en sus seis sedes, culminó La Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán 2026

Morelia, Michoacán a 23 de marzo de 2026.- La Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán 2026 concluyó formalmente la noche de ayer, domingo 22 de marzo, consolidándose como uno de los eventos literarios de mayor importancia en la región. En esta 13ª edición, el festival alcanzó una cifra récord de asistencia a través de sus seis sedes que se establecieron en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Zamora, Zacapu, Jiquilpan y La Piedad; reafirmando el compromiso de la UNAM con la descentralización de la cultura y el fomento a la lectura.

El cierre de las actividades estuvo marcado por la energía y tradición de la agrupación femenil de sones Caña Dulce y Caña Brava, quienes pusieron el broche de oro ante un público que se desbordó en la Calzada Fray Antonio de San Miguel en el Centro Histórico de Morelia y en cada uno de los espacios del festival.

Durante el acto de clausura, el Dr. Mario Martínez Salgado, coordinador del evento y de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la UNAM Morelia, destacó la labor detrás de la organización.

"Esta fiesta es posible gracias a la suma de voluntades de expositores, talleristas, escritores y, muy especialmente, del equipo de voluntarios. Su trabajo permitió que esta edición fuera un punto de encuentro para el diálogo y la reflexión", señaló el Dr. Martínez Salgado.

Asimismo, hizo un llamado a los asistentes y lectores a mantener vivo el espíritu del festival: "Sigamos imaginando las utopías nómadas en la búsqueda constante de un mundo mejor" al tiempo de lanzar la invitación a los presentes para que sigan de cerca la próxima edición de la Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán 2027.

Con este éxito sin precedentes, la Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán se despide de su edición 2026, dejando un impacto profundo en la comunidad y estableciendo una nueva marca en la participación social y cultural del Estado; además de reconocer el aporte las Secretarías de Educación y Cultura de Michoacán, y los gobiernos de los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Zamora y Zacapu, entre otros colaboradores públicos y privados; por su disposición para promover la lectura y la cultura en Michoacán.