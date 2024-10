Comparten UTEQ y Business School of Berlin reconocimientos internacionales

Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre de 2024.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro, José Carlos Arredondo Velázquez, recibió de manos del Prorector para Relaciones Académicas Internacionales de la Business School of Berlin (BSP), Michael Bahles, el reconocimiento que acredita como ganador del cuarto lugar en la categoría "Emerging Innovation and Entrepreneurship Activators of the Year" y el primer puesto en el voto de la Comunidad Internacional en los Triple E Awards 2024 que otorga la Asociación Internacional de Acreditación de Universidades para la Innovación y el Emprendimiento (ACEEU).

Dicho galardón para la UTEQ, fue obtenido como Universidad Coordinadora del Programa “International Entrepreneurship Lab Smart Money (IELSM), con la participación conjunta de la BSP, iniciativa para la innovación y la internacionalización de modelos de negocios de Europa, África y América Latina que se desarrolla con maestros y alumnos provenientes de 22 universidades, empresarios y expertos internacionales.

Los Premios Triple E son un reconocimiento global a los esfuerzos en la búsqueda de la innovación y el compromiso en la educación superior, con el objetivo fomentar el cambio en las universidades y enfatizar su papel en sus comunidades y ecosistemas.

Cabe resaltar que en esta iniciativa participan universidades de corte internacional y la premiación fue celebrada en la ciudad de Lisboa, Portugal, por lo que en el marco de la gira de trabajo en Alemania, Arredondo Velázquez recibió este reconocimiento compartido entre ambas instituciones educativas.