CEDH e INEA apoyan a 10 personas con discapacidad auditiva a concluir su educación primaria y secundaria

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2024. En la ceremonia de clausura del ciclo escolar en el que concluyeron su educación primaria y secundaria 10 personas con discapacidad auditiva, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, dijo que son las propias instituciones las que impiden el pleno desarrollo de las personas con discapacidad.

Por ello, señaló que para el organismo a su cargo es muy satisfactorio trabajar en temas no generalizados o invisibilizados, como la inclusión de personas con discapacidad auditiva a la educación y que, gracias al Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), esto ya es una realidad, pues esta es la segunda generación a la que se le otorga su certificado de primaria y secundaria.

Sin embargo, Tinoco Álvarez reconoció que toda vía hay mucho camino por recorrer, pero que con acciones como la que hoy se concreta, se avanza, siempre de la mano de la sociedad civil.

Por su parte, el responsable del sector 36 del INEA en Morelia, Ricardo Pérez Ramírez, señaló que para la institución educativa ha sido un gran reto atender a este sector de la población y que, si lo ha logrado, es gracias al apoyo incondicional que le ha brindado la CEDH.

Aseguró que el INEA está en la mejor disposición de continuar con esta labor que beneficia a la comunidad sorda, no sólo en el ámbito del conocimiento, sino que le abre puertas, incluso en el campo laboral.

A nombre de las 10 mujeres graduadas, unas de primaria y otras de secundaria, intervino Rosa Nélida Andrade Andrade, quien externó su agradecimiento a ambas instituciones por realizar este esfuerzo conjunto. Expresó que para las personas sordas no es fácil realizar sus estudios, y que, sin embargo, ella que ya concluyó su secundaria tiene todo el interés por seguir, hasta llegar al nivel superior.

Rafael Gerardo Pandal Alfaro, coordinador de la zona 5 del INEA, dijo que este evento no es uno más de entrega de certificados, puesto que, por sus características, esta acción sobrepasa la labor realizada durante 40 años en el INEA, dado que se trata de personas con discapacidad auditiva.

Reveló que, en el país, hay 28 millones de personas que no saben escribir, o que no terminaron su primaria o secundaria y que no tienen ninguna discapacidad, por lo que es de resaltar la voluntad de estas mujeres que, venciendo la barrera de la discapacidad han alcanzado terminar sus estudios básicos.