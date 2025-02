Atestigua Gobernador presentación de resultados del Programa Rutas de Aprendizaje 2024

Querétaro, Querétaro, a 12 de febrero de 2025.- Este es el momento de la sociedad civil, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, durante la presentación de resultados del Programa Rutas de Aprendizaje 2024, una estrategia creada para fortalecer el panorama educativo de Querétaro, brindando a las y los estudiantes las herramientas necesarias para una educación de calidad, mediante la cual no solo se recuperaron a los más de siete mil estudiantes que abandonaron la escuela durante la pandemia, sino que actualmente hay 13 mil alumnos más en las aulas.

"Tenemos que hacer nuestro trabajo los gobernantes, pero también la sociedad civil, las cúpulas empresariales, los académicos, los intelectuales, las iglesias. Pero este es el momento de la sociedad civil, no es el momento de los políticos (…) Me decía Martha que somos de los pocos en el país que lo sigue haciendo. Le digo que hay que seguir midiendo, porque lo que no se mide, ya lo hemos dicho, no se puede mejorar y en Querétaro estamos todos los días queriendo ser los mejores", puntualizó.

Celebró que dicha iniciativa surgiera del trabajo conjunto desde la SEDEQ hasta instituciones de subsistemas públicos y privados; las tutorías y el apoyo continuo de las universidades públicas e instituciones privadas, dijo, han jugado un papel crucial, a los que calificó como un aliado fundamental en este camino derivado de los diagnósticos educativos generados tras la contingencia ocasionada por el COVID.

El director general del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, Pascual Alcocer Alcocer, reconoció el esfuerzo y dedicación de quienes hicieron posible un programa que ha sido impulso a la recuperación en tiempos de adversidad; pues la pandemia, refirió, los enfrentó a desafíos sin precedentes y uno de los más significativos ha sido el impacto en la educación de las y los jóvenes.

"Este programa ha trabajado incansablemente para abordar el rezago educativo en muchos de nuestros estudiantes, que ellos han experimentado durante estos tiempos difíciles. Gracias a la visión y al compromiso del gobierno, de la academia, así como de los voluntarios, se han podido proporcionar recursos, apoyo y oportunidades a aquellas personas que más lo necesitan. Sigamos adelante con la misma pasión y determinación. En conjunto, podemos continuar cerrando brechas, asegurando un camino de oportunidades y transformando las realidades a través de la educación", conminó.

Durante el desarrollo de la presentación de resultados, la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, subrayó que gracias a esta estrategia educativa en Querétaro ya recuperaron a los estudiantes que habían dejado de estudiar por el COVID. Abundó que la importancia de Rutas de Aprendizaje radica en la identificación de los aprendizajes imprescindibles del bachillerato, pero también cuáles son los temas socioemocionales que afectan a las y los estudiantes.

Refirió que, después de este ejercicio de evaluación, han observado, luego de tres años, avances significativos en los resultados, tanto en términos académicos como en el fortalecimiento del tejido social, del tejido comunitario y del tejido de las comunidades escolares.

"Quiero agradecer a los docentes, a las docentes, a nuestros estudiantes, a los directivos que lo han permitido, a las instituciones que han puesto su corazón, su talento, su tiempo, su esfuerzo para seguir haciendo de Querétaro un ejemplo a nivel nacional del trabajo en equipo. Juntos seguiremos trabajando por una educación de calidad, de equidad e inclusiva para que nuestros jóvenes puedan alcanzar su máximo potencial, haciendo realidad sus sueños y llevando a Querétaro al siguiente nivel", manifestó.

La presentación de resultados de Rutas de Aprendizaje 2024 estuvo a cargo del coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, Marco Antonio Fernández Martínez, quien comunicó que uno de los aspectos positivos tiene que ver con el trabajo entre los docentes y sus alumnos, lo cual está rindiendo frutos en dos áreas disciplinarias: matemáticas y ciencias.

"Ya estamos comenzando para poder hacer la evaluación correspondiente a este año, estamos fortaleciendo las rutas de aprendizaje, las tutorías están por arrancar básicamente en unos meses, pero en unas semanas y esto habla del compromiso de que, si queremos, como usted generalmente menciona en sus discursos, llevar a Querétaro al siguiente nivel la educación es el eje por excelencia para crear movilidad", precisó.

En el marco de Rutas de Aprendizaje 2022-2024, el Gobernador entregó reconocimientos a instituciones públicas y privadas, que obtuvieron el mayor avance en su crecimiento académico.