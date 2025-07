Alumnos de la UAG destacan en competencias de karate

Guadalajara, Jalisco, 4 de julio del 2025.- Estudiantes del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), de diversos campus y programas, pusieron en alto el nombre de la institución en la disciplina de karate.

Y es que, los jóvenes obtuvieron varias medallas en el Torneo Nacional de Karate, organizado por la Federación de Karate México, y la Olimpiada Nacional del Consejo Nacional del Deporte (CONADE).

Karate para la vida

Braulio Domínguez Ocampo que estudia la preparatoria en UAG High School, participó en la categoría U21, menos de 60 kilogramos, en el Torneo Nacional de Karate, donde obtuvo medalla de oro y clasificó para los Juegos Panamericanos de Karate, programado para finales de agosto.

“Deseo llegar en buenas condiciones físicas y de salud para representar a México. Me siento satisfecho y contento, ya que los resultados fueron fruto de un entrenamiento riguroso y constante”, dijo.

Además, en la Olimpiada del CONADE, realizado en días pasados en Mérida, Yucatán, obtuvo una medalla de plata.

El alumno reconoció que la UAG le brinda apoyo académico y deportivo. Mencionó que la institución lo ayudó a equilibrar sus actividades como estudiante y atleta, al facilitarle la carga académica y otorgarle una beca deportiva.

A su vez, compartió que toda persona debería practicar karate al menos una vez en su vida, no sólo por el rendimiento físico, sino por los beneficios personales y emocionales que aporta.

Un joven medallista

Por su parte, Iván Corona Vásquez, obtuvo el tercer lugar en el Torneo Nacional de Karate, en la categoría U21, menos de 67 kilos. Además, participó en la Olimpiada Nacional del CONADE, donde obtuvo la medalla de oro por equipos.

Desde los 6 años, el alumno de la UAG ha practicado esta disciplina, ha formado su carácter y a su vez conseguido reconocimientos y medallas por su esfuerzo.

“Esa competencia fue un logro que me llenó de emoción por lo que viene en mi carrera deportiva. Estoy agradecido por la beca recibida por la UAG y la oportunidad de representar a Guadalajara y a la universidad en las Olimpiadas.

Estoy emocionado de ser parte de esta nueva etapa, convencido de seguir dando lo mejor como deportista y estudiante”, dijo.

El estudiante, que está por iniciar sus estudios en la Licenciatura en Negocios Gastronómicos en la UAG, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa académica. En agosto iniciará formalmente sus estudios en esta institución, por lo que se mostró entusiasmado al recorrer las instalaciones del campus y descubrir todo lo que la universidad ofrece.

Primeros pasos

Miguel Ángel Guerrero Álvarez, que cursa la carrera de Ing. de Software y Minería de Datos, participó en el Torneo Nacional de Karate, en el que obtuvo una medalla de plata.

Aunque no contaba con mucha experiencia en torneos de alto nivel, se mostró satisfecho con su desempeño y reconoció que fue un logro importante para él.

Como alumno, afirmó sentirse bien tratado por parte de la institución. Destacó que la universidad le ofreció una experiencia académica favorable y equilibrada con sus actividades deportivas y agradeció la oportunidad de haber podido compartir su experiencia como atleta y estudiante.

Principiante con oro

Diana Cristina Rodríguez Venegas, estudiante de la Licenciatura en Producción Audiovisual, participó en el Selectivo Nacional de Karate, donde obtuvo una medalla de bronce.

“Me siento muy contenta y satisfecha conmigo misma, ya que considero que el resultado fue fruto de un gran reto, tanto personal como colectivo. Reconozco que el esfuerzo de todos los integrantes del equipo, quienes llevaban poco tiempo entrenando bajo la guía de la entrenadora”, aseguró.

Agradeció el respaldo de la Universidad y el acompañamiento constante de su entrenadora, lo cual le permitió desarrollarse como atleta a pesar de los retos.

Expresó que el karate ha sido un espacio de equilibrio y orgullo personal, especialmente porque su carrera puede ser exigente y estresante. Ser parte del equipo deportivo le dio la oportunidad de representar a su institución con disciplina, compromiso y pasión.

Pequeños campeones

Rogelio Mejía Acosta, que estudia en primero de secundaria en la Escuela Antonio Caso Zapopan, también combatió en el Selectivo Nacional de Karate, en la categoría de cintas blanca-amarilla, dentro del grupo de 12 a 13 años de edad.

Obtuvo la medalla de oro en la disciplina de combate, en lo que fue su primera competencia oficial y se sintió contento y motivado, ya que no esperaba ganar en su primera participación.

“Quiero seguir entrenando y participando en futuras competencias. Lo que más me gusta de su escuela es la forma en que los maestros enseñan, ya que me parecían muy buenos”, dijo.

Mencionó que disfruta mucho sus entrenamientos y valora el trabajo de su instructora de Karate de la UAG.

Stefan Oropeza Viera, alumno también de Secundaria de la Escuela Antonio Caso Zapopan, participó en el Selectivo Nacional de Karate en la categoría de principiantes, cintas blancas-amarillas, dentro del grupo de 10 a 11 años de edad, onde obtuvo medalla de plata.

Él ganó su primera medalla en la disciplina de combate, lo cual representó un logro significativo para él.

“Me siento bien y entusiasmado por haber conseguido esta medalla. Deseo seguir entrenando y compitiendo en el karate que no me parece difícil, sino accesible, y lo que más me gusta de este deporte es la oportunidad de combatir”, afirmó.

Todos ellos forman parte del equipo representativo de Karate de la UAG, el cual es encabezado por la instructora Sachiko Paulina Ramos Akita.