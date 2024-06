Ahorra tiempo y dinero al realizar más de 20 trámites digitales de la SEE

Morelia, Michoacán, 19 de junio de 2024.- Las largas filas y viajes a la capital del estado para realizar trámites educativos quedaron en el pasado para las y los docentes de Michoacán. Gracias a la implementación de SEEDigital, la plataforma de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), ahora pueden gestionar diversos servicios desde la comodidad de su hogar o centro de trabajo, destacó la secretaria Gabriela Molina.



La SEE ha digitalizado más de 20 tipos de trámites que antes requerían la presencia física de los docentes en Morelia. Entre los servicios disponibles en línea se encuentran licencias, reanudaciones, bajas, servicios escolares, paneles de control, planeación educativa y la descarga del Formato Único de Personal (FUP).



En alianza con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a cargo de Luis Navarro, se da un paso significativo para miles de trabajadoras y trabajadores de la educación, quienes podrán ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al realizar sus trámites de forma remota. De acuerdo con las estimaciones, la plataforma SEEDigital permitirá reducir hasta en un 85 por ciento el tiempo y los costos asociados a los traslados.



Para acceder a los servicios digitales, los docentes solo deben ingresar a la plataforma dti.see.michoacan.gob.mx. En caso de dudas o requerir asistencia, pueden escribir a la dirección de correo electrónico mesadeayuda@see.michoacan.gob.mx o enviar un mensaje de WhatsApp al número 443 945 9225.



Con la implementación de SEEDigital, la SEE da un paso importante hacia la modernización y la eficiencia en sus procesos administrativos, acercando sus servicios a la comunidad docente de todo Michoacán y fomentando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad educativa en el estado.