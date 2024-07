A construir la Universidad del mañana, llama rectora Yarabí Ávila a consejeras y consejeros universitarios alumnos

Morelia, Michoacán, a 11 de julio de 2024.- Al sostener una reunión de trabajo con las consejeras y consejeros universitarios alumnos que recién rindieron protesta, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, manifestó el interés de la administración central de trabajar de la mano con ellos, y juntas y juntos construir la Universidad del mañana.



Con una amplia participación por parte de las y los estudiantes que conforman el máximo órgano de gobierno de la institución, se realizó el encuentro en donde compartieron diversas inquietudes y realizaron planteamientos en torno a las facultades, escuelas e institutos que representan.



Acompañada de funcionarias y funcionarios nicolaitas, la rectora indicó que el Consejo Universitario es la médula espinal para que la UMSNH avance, por lo que subrayó la importancia de este acercamiento con las y los alumnos consejeros.



Ustedes, dijo, no sólo tienen la voz de una comunidad a quien representan sino también el voto en el Consejo, en donde se discute, analiza y se toman decisiones fundamentales para el rumbo de la Universidad.



La rectora invitó a las consejeras y consejeros alumnos a opinar, sugerir, arrastrar el lápiz y realizar las propuestas de lo que consideren fortalece al alumnado.



“No deben desperdiciar esta gran oportunidad que tienen de hacer algo de gran impacto por la Universidad, en lo personal jamás les pediré el voto para algún asunto que los afecte a ustedes de manera personal, a su dependencia o a la Universidad, todo va relacionado a un beneficio de la Universidad y las decisiones se toman en conjunto”.



En este marco, recordó que hace unas semanas se aprobó la actualización del Estatuto Universitario, y refirió que aún hay mucho trabajo por hacer con la armonización de los Reglamentos y posteriormente avanzar juntas y juntos hasta llegar a la Ley Orgánica que se tiene que presentar en el Congreso del Estado.



Ávila manifestó que la presente administración es de puertas abiertas y ha tratado de ser sensible, de igual forma compartió que el año pasado se creó la Coordinación de Género, Inclusión y Cultura de Paz, así como la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género.



Indicó que la UMSNH continuará trabajando en este renglón y generando acciones para prevenir actos de violencia de género o que atenten contra los derechos humanos, en este sentido invitó a las y los consejeros a participar de manera activa difundiendo información en torno a este tema en sus comunidades.



Durante su participación, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, compartió con las y los consejeros alumnos que luego de la actualización del Estatuto Universitario, está pendiente revisar lo relativo al marco normativo que consta de 63 ordenamientos, reglamentos, lineamientos y protocolos, que se tendrán que armonizar y actualizar.



También detalló que en un plazo no mayor de 180 días hábiles se deberá presentar el proyecto de la reforma y armonización de la Ley Orgánica de la UMSNH, que data su última actualización de 1986 y que requiere estar acorde a lo que hoy en día necesita la institución.



Adelantó que próximamente se estarán conformando las Comisiones de Reforma Universitaria, donde dijo, seguramente varias de las y los consejeros alumnos estarán participando, por lo que los exhortó a revisar la normativa para que se pueda contar con sus aportaciones.



Durante la reunión, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, compartió con las consejeras y consejeros algunos de los trabajos que se están desarrollando en la Universidad Michoacana en torno a la Cultura de Paz, así como sobre lineamientos en materia de imagen institucional y comunicación.



La coordinadora General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Martha Rocío Hernández Martínez, detalló diversas acciones que se están llevando a cabo en este renglón y solicitó a las y los consejeros sumarse al trabajo que se está desarrollando en materia de prevención de la violencia de género.



De igual forma, se contó con la asistencia de Gema Méndez Delgado, quien abordó el tema de Inclusión, y refirió que es vital que todas y todos colaboren en visibilizar estas temáticas, al tiempo que celebró que en la UMSNH ya se esté haciendo.