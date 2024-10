A avanzar sin miedo, con sensibilidad y empatía, invita rectora de la UMSNH a estudiantes de Arquitectura

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2024.- Al inaugurar la tercera edición del Festival de la Creatividad 2024, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, exhortó a las y los estudiantes a avanzar sin miedo, con sensibilidad y empatía, tras señalar que eso es lo que va a fortalecer a la sociedad y el legado que deja la casa de estudios.



Durante el evento realizado por la Facultad de Arquitectura, la rectora compartió su satisfacción de asistir a esta actividad y dio la bienvenida a alumnas y alumnos provenientes de las Unidades Profesionales de Uruapan y de Zamora, así como del campus de Morelia.



Destacó el hecho de que en la Universidad se sigan generando diferentes actividades que permitan a los estudiantes contar con más herramientas para fortalecer su formación. “Así es que la tarea que nosotros tenemos es lógicamente todos los días estar pensando qué cosas nuevas podemos hacer o qué es lo que nosotros queremos dejar en el entorno en donde estamos”.



Indicó que incluso en épocas de crisis se sabe cuando una persona, una sociedad o un país es más creativo, porque con menos se tienen que hacer mucho más. “Yo creo que la creatividad es no tenerle miedo a dar un paso, eso es la vida, es cometer los errores, tomar los riesgos, pero lo más importante es el ánimo de querer hacer las cosas diferentes y no tenerle miedo a avanzar”.



En la Universidad Michoacana, dijo, las puertas están abiertas para toda la sociedad que desee proponer proyectos que permitan generar acciones que tengan un impacto positivo.



Ávila consideró que en ocasiones la infraestructura en espacios públicos tales como las banquetas no están pensadas para las personas, por lo que apuntó que una tarea importante de la Facultad de Arquitectura es generar reflexión en la sociedad en torno a este tema y de manera creativa contribuir a lograr espacios que pongan en el centro a las personas.



En su turno, el director de la Facultad de Arquitectura, Axel Becerra Santa Cruz, indicó que la dependencia se encuentra en una búsqueda incesante de actualización y el Festival de la Creatividad es parte de las estrategias para la actualización docente y la consolidación del nuevo plan de estudios, el cual se instrumentó desde el 2019.



Mencionó que esta actividad académica, incluye 28 conferencias magistrales impartidas por expertas y expertos líderes en su ámbito tanto nacionales como internacionales.



Apuntó que, ya que actualmente el plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura tiene el nivel básico, el nivel profesional y el nivel de acentuación, se buscará que en la última etapa de la carrera se logren certificaciones profesionalizantes, “lo que significa que a nuestros alumnos se les estaría dando además del título de arquitectos un diploma con acentuación en ciertas habilidades profesionales, que ya es un primer paso a un área de especialidad”.



Acompañaron en la ceremonia inaugural los secretarios Académico y de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UMSNH, Antonio Ramos Paz y Miguel Ángel Villa; Isidoro Ruiz Argáiz, coordinador de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental y Cuauhtémoc Meza Ramírez, presidente del Colegio de Arquitectos de Michoacán.