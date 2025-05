Rescata sector agropecuario economía nacional pese a crisis en maíz: experto

Ciudad de México a 06 de mayo del 2025.- El sector agropecuario rescató de caer en una recesión técnica a la economía nacional, al ser el único sector que tuvo crecimiento en el primer trimestre del año, lo anterior pese a la crisis que se está registrando en cultivos estratégicos y emblemáticos como el maíz, del cual solo se cubrirá, con la producción nacional, el 50 por ciento de la disposición de este grano en 2025.

Así lo aseguró en entrevista el director general de la consultora NexusAgronegocios, César Ocaña Romo, quien destacó que el crecimiento del sector agropecuario de enero a marzo del 2025, fue de 8.1 por ciento a tasa trimestral, lo que impidió que la economía cayera en una recesión técnica, debido a que el sector industrial cayó 0.3 por ciento y el de servicios tuviera un crecimiento del cero por ciento.

Las exportaciones agroalimentarias, es decir, agrícolas, pecuarias, pesqueras y agroindustriales, durante el primer bimestre del año, según cifras del Banco de México, ascendieron a nueve mil 351 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del año pasado se tuvieron exportaciones por nueve mil 184 millones de dólares.

Agregó que, en 2024, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México alcanzó los 54 mil 430 millones de dólares, superando las ventas petroleras y los ingresos por turismo extranjero. Estos resultados fueron logrados por subsectores como los berries, el aguacate, la cadena bovinos carne, la cerveza y el tequila, que operan sin subsidios, pero con alta eficiencia, trazabilidad y articulación a mercados internacionales.

Sobre esta situación, explicó el director de la Consultora NexusAgronegocios, la política agroalimentaria de México se encuentra ante una encrucijada: buscar justicia social sin comprometer la productividad y construir soberanía alimentaria en un sistema global dominado por la volatilidad comercial y la concentración tecnológica en un puñado de grandes corporativos.

Ocaña Romo explicó que dentro de los granos más relevantes para el país sobresalen maíz y trigo, cultivos que de acuerdo con el documento Perspectivas 2025 de FIRA, Banco de México, reflejarán contracciones relevantes en producción y significativos incrementos en su importación.

Señaló que el país enfrentará una notable caída en los volúmenes de granos a cosechar en 2025, como consecuencia principalmente de las prolongadas condiciones de sequía y a niveles históricamente bajos de almacenamiento de agua en las presas, así como a los altos costos de insumos y bajos precios de mercado de los granos.

Asimismo, la producción de maíz en México para el ciclo comercial 2024/25 se prevé que será de 23.7 millones de toneladas (mdt), volumen de producción por debajo de los niveles observados en todos los ciclos de 2014 al 2023, este último con una producción de 28.1 mdt; adicionalmente se proyecta que las importaciones alcancen un volumen de 24.5 mdt., esto es el 50 por ciento de la disponibilidad proyectada en producción e importación.

Ocaña Romo, agregó que datos de Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), refieren que, en cuanto a trigo, se estima para el ciclo comercial 2024/2025, una producción de 2.6 mdt, lo que representaría una disminución del 25% respecto al ciclo anterior, previéndose que las importaciones alcancen 5.7 mdt, cifra que representa el 68% de la disponibilidad proyectada considerando volumen a producir e importar.

Expresó que, los recursos públicos siguen focalizados en subsidios directos sin vinculación productiva, dirigidos a cultivos en regiones de bajo rendimiento o superficies limitadas como el maíz o el frijol y a pesar de su loable intención social, estas transferencias no están generando autonomía económica ni articulación con las cadenas de valor y si dependencia fiscal.

El especialista en temas agropecuarios aseguró que mientras el país bate récords de exportación agroalimentaria, el Estado mantiene un modelo asistencial que no rompe el ciclo de pobreza de los marginados del campo. La paradoja es clara: los sectores más exitosos no reciben apoyos, y los más pobres no reciben herramientas para salir de su dependencia estructural.

La producción nacional de granos cae y las importaciones aumentan, se desmantelaron mecanismos estratégicos como coberturas de precio, seguros agropecuarios o inversión en infraestructura, sin construir alternativas efectivas, detalló Ocaña.

Además, agregó el consultor: la concentración global del sistema alimentario limita el margen de acción del Estado, unas cuantas corporaciones globales controlan la genética, agroquímicos, maquinaria y canales de comercialización. Una política que no considere las dinámicas globales corre el riesgo de ser marginal, se puede construir soberanía en la cadena agroalimentaria como regulador y articulador del sector.

Sin productividad no hay soberanía, y sin integración a mercados con rentabilidad no hay justicia social, urge una nueva arquitectura estratégica que articule a pequeños y medianos productores con cadenas de valor modernas, reconociendo que el poder ya no está solo en los subsidios, sino en los mercados, la innovación y los datos, concluye el consultor César Rafael Ocaña Romo, director de NexusAgronegocios.