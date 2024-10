Recomienda experto asesorarse legalmente antes de abrir un negocio

Zapopan, Jalisco, a 19 de octubre de 2024.- Ser un emprendedor es más que tener una idea de valor, de negocio o los recursos para iniciarlo, de hecho, requiere que quien empieza este viaje se asesore de personas que puedan ayudarlo, y esos profesionales pueden ser los expertos en contaduría, administración y derecho.

El Dr. José Antonio Chamorro y Zarza, Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Salamanca, España, advierte que uno de los principales errores de los emprendedores es no rodearse de expertos y acaban pagando extra.

El académico fue invitado por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) para impartir un ciclo de conferencias centradas en la tributación internacional dirigidas principalmente a estudiantes de Licenciaturas y Posgrados de las áreas de Derecho, Finanzas, Administración y Economía.

El Dr. Chamorro y Zarza abordó la relevancia del Derecho Internacional, ya que los acuerdos comerciales son importantes para las naciones libres y destacó que las normas nacionales se usan para evitar la doble imposición en diversas jurisdicciones, “este enfoque busca garantizar la justicia tributaria y facilitar el comercio internacional”, refirió.



Derecho y economía

Durante sus ponencias, el invitado ofreció recomendaciones a emprendedores para prevenir problemas fiscales, subrayando la necesidad de contar con un asesor legal competente.

Aconsejó, además, que los emprendedores se informen sobre bonificaciones fiscales que pueden ayudar a iniciar nuevos negocios en un contexto económico desafiante.

"La recomendación a los emprendedores para evitar problemas fiscales es que acudan a un buen asesor, ya que el asesoramiento es fundamental para saber a qué se van a enfrentar en el ordenamiento jurídico, especialmente en el tributario”, dijo.

Asimismo, alertó sobre el error común de lanzarse a crear una empresa sin una adecuada comprensión de las implicaciones legales y fiscales.



Empresas familiares

El Dr. Chamorro y Zarza hizo hincapié en los desafíos que enfrentan las empresas familiares, como la continuidad generacional.

Explicó que las empresas familiares deben hacer una planificación estratégica para asegurar su futuro, ya que muchas veces este tipo de compañías se heredan de padre a hijos, pero debido a “manejos incompetentes”, no sobreviven.

"El principal problema que enfrenta la empresa familiar es el de la continuidad, ya que muchas no superan la segunda generación, lo que requiere una planificación previa para asegurar su proyección futura”, apuntó.

El académico recomendó cuidar la continuidad de estas empresas, pero con personal cualificado y sin olvidar sus valores para llevarlas a la siguiente década o siglo.



Altamente satisfecho

El invitado resaltó el nivel académico de la comunidad universitaria de la UAG y agradeció el recibimiento que tuvo durante su ciclo de conferencias; en un mensaje final agradeció la invitación y felicitó a la institución por su trabajo.

La formación académica del visitante incluye un doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca y estudios en instituciones como la Universidad de Coímbra y la Universidad Federico II de Nápoles.