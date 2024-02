Producción industrial creció 3.5% en México en 2023: Inegi

Ciudad de México, a 10 de febrero 2024.- En 2023 la producción industrial en México creció 3.56 por ciento a tasa anual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se detalló que el crecimiento se generó principalmente gracias al sector de la construcción, que registró un alza del 15.48 por ciento; además la minería creció 1.48% y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor lo hizo 3.61 por ciento.

Por otra parte, el sector de la industria que menor crecimiento mostró es el de la manufactura, con un 0.93 por ciento anual.

No obstante, de acuerdo con estudios económicos, la aceleración del sector de la construcción, probablemente no será sostenible en 2024, ya que no es factible que el gobierno federal continúe con los gastos en proyectos de infraestructura.

“Debido a que en el largo plazo no es sostenible el gasto de gobierno en niveles elevados, es probable que durante el 2024 se observe una desaceleración en la construcción y que después de las elecciones, se registre una caída a tasa anual”, se señala en un análisis económico de Banco Base.