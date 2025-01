México tiene ventaja si EEUU impone aranceles, asegura Ebrard

Ciudad de México, a 11 de enero 2025.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que Estados Unidos no puede plantear al mismo una estrategia de aranceles a México y a China, ya que resultaría contraproducente para el país vecino del norte, lo que le dá “ventaja” a la República Mexicana.

“No se puede al mismo tiempo tomar medidas para desacoplarse de China y ser proteccionista con México. Estructuralmente, no se puede. A muchos de los que argumentan que sí se puede, se los hemos discutido y te acaban por conceder que no se puede. Esa va a ser la ventaja estratégica de México”, expuso el ex secretario Ebrard.

Lo anterior, lo declaró durante su intervención en el ‘Seminario de Perspectivas Económicas 2025’ del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en donde subrayó que dichas medidas afectarán em mayor parte a EEUU.

Además, consideró que los aranceles a México, aumentarían la inflación y frenarían el crecimiento de la Unión Americana.

“¿Es compatible que tengas en esta nueva era de proteccionismo una estrategia muy agresiva con México y con China al mismo tiempo? En nuestro punto el cálculo es que no es posible. No puedes tener una inflación baja y crecimiento sostenible en Estados Unidos si estás aplicando un proteccionismo muy fuerte en México respecto de China”, dijo el funcionario federal.