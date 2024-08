México pasó la prueba del ‘lunes negro´ en los mercados: AMLO

Ciudad de México, 6 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país pasó la prueba luego del ‘lunes negro’ presentado en los mercados internacionales.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador apuntó que lo ocurrido en la previa fue una “crisis mundial” y destacó la solidez que presentó el peso mexicano.

“Nosotros hemos resistido (…) Nosotros pasamos la prueba porque fue una crisis mundial en las finanzas, se cayeron las monedas en todos lados, las bolsas en todos lados y en el caso de nosotros estamos 19.32 (unidades por dólar)”, apuntó.

Respecto al ´lunes negro´, el mandatario mexicano dejó en claro que fue un aviso de que la economía a nivel internacional “no está bien”.

“Hay que tener cuidado. Esta crisis se produjo en EE.UU. y luego en Japón, y hay que tener cuidado porque ya son avisos de que la economía mundial no anda bien. sobre todo de las potencias y hay que estar pendientes”, dijo.

“Nosotros soportamos, aguantamos porque nosotros no tenemos una deuda inmanejable, cuidamos no endeudarnos, está muy bien la recaudación, tenemos una economía fuerte, pero es un mundo interrelacionado, nosotros estamos integrados ya a la economía de EE.UU. (…) Ojalá que no haya más crisis en EE.UU. ni en ningún lugar”, sentenció.

Cabe recordar que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró el lunes 5 de agosto una pérdida del 0.89 por ciento en su principal indicador, se ubicó en 51.776,48 unidades, en una jornada catalogada como ‘lunes negro’ en los mercados a nivel global.