Mejora la conciliación con las soluciones de Descarga Masiva de Box Factura

Ciudad de México, a 10 abril de 2024.- La conciliación es uno de los procesos administrativos más importantes para las empresas hoy en día: al comprobar que la documentación fiscal coincide con las transacciones bancarias y otros registros, una compañía puede garantizar que sus estados contables están reflejando con exactitud la realidad de su estado financiero.

Para realizar el proceso de conciliación, es necesario contar con datos completos y actualizados. En el caso concreto de las facturas recibidas, es básico tener certeza de que no hay documentos faltantes, que no se están contabilizando de manera duplicada y, sobre todo, que los CFDIs no están cancelados.

Box Factura, plataforma tecnológica especializada en servicios para facilitar la recepción y administración de facturas en México, ayuda a los contribuyentes a simplificar el manejo de los de CFDIs a través de sus herramientas de Descarga Masiva y con ello, optimizar los procesos de conciliación.

Las empresas que actualmente reciben un volumen alto de facturas y que están usando las soluciones de Descarga Masiva de Box Factura, saben que es una herramienta que les permite ser más eficientes y ahorrar recursos, tanto en tiempo como en personal administrativo.

Box Factura es ideal para la descarga automatizada, segura y confiable de los archivos fiscales. Es capaz de procesar información de múltiples RFCs y puede configurarse para personalizar el acceso a la información delicada de la empresa, evitando, por ejemplo, que personal no autorizado pueda acceder a la nómina o consultar ciertos gastos o inversiones.

Otra funcionalidad de gran valor, es la capacidad que tiene la herramienta para realizar la validación automática de los comprobantes: lo que permite al personal intervenir de manera oportuna para resolver incidencias y que no sea hasta el momento de la conciliación, cuando se descubran problemas con los CFDIs.

Gracias a que la plataforma cuenta con un sistema de alerta vía email, ayuda a detectar oportunamente si alguna de las facturas proviene de EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas), si son canceladas por el emisor, o si hay campos con errores frecuentes como un código postal mal capturado o un régimen fiscal incorrecto.

“Desarrollamos Box Factura con el objetivo de simplificar las tareas repetitivas y facilitar la administración. Aprovechar nuestra tecnología significa para las empresas tener una contabilidad más limpia, con menos errores y en un ahorro sustancial de tiempo y dinero para empresas de todos los tamaños, mientras más alto sea el volumen, más útiles somos y más dolores de cabeza evitamos a las empresas”, asegura Rafael Soto, CEO de Box Factura.