Llama ICC a revitalizar el comercio global ante políticas unilaterales de EU; alerta erosión hasta 30% de flujos comerciales en AL

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2025.- En el contexto del 80 aniversario de la International Chamber of Commerce (ICC) en México, John Denton, Secretario General de la ICC global hizo un llamado firme a fortalecer el sistema multilateral de comercio frente a los desafíos provocados por posturas unilaterales, particularmente las impulsadas por la política económica de Estados Unidos, y alertó sobre una erosión a los flujos comerciales de América Latina de hasta 30% si se desestabiliza el sistema comercial global.

“Estados Unidos representa solo el 13% del comercio mundial. El 87% restante es de los países que siguen comprometidos con un sistema global de comercio basado en reglas. Y es con ellos con quienes estamos construyendo el futuro del comercio internacional”, afirmó Denton durante su visita a México.

Frente a este panorama, la ICC impulsa el Proyecto Fénix, una iniciativa global que busca revitalizar el sistema de comercio internacional mediante un enfoque pragmático, orientado a soluciones y basado en datos.



En su momento, Federico Bernaldo de Quirós, vicepresidente de la ICC México, en representación del titular Claus von Wobeser, hizo eco en la preocupación de ICC mundial al destacar la importancia de reflexionar sobre los crecientes desafíos globales: fragmentación económica, tensiones geopolíticas y debilitamiento del multilateralismo.



Destacó la complejidad del entorno actual, agudizado por políticas proteccionistas, como el viraje comercial de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, cuyos aranceles han generado incertidumbre, incremento de costos y riesgos en cadenas de suministro a nivel mundial, e hizo un llamado a fortalecer el liderazgo empresarial para impulsar un comercio global más resiliente, a través de reformas a la OMC y un renovado compromiso con el multilateralismo.



John Denton destacó en una sesión especial con miembros de la ICC México el Proyecto Fénix que impulsa la ICC, el cual opera en tres frentes simultáneos, y que son:



• Desescalada: para evitar conflictos comerciales y crear capital político que permita mantener la cooperación internacional.

• Estabilización: para fortalecer los mecanismos existentes que facilitan el comercio transfronterizo y el cumplimiento normativo.

• Revitalización: para reformar y modernizar el sistema multilateral, adaptándolo a los retos de la economía digital y la transición energética.



Denton destacó el papel activo de ICC México, no solo como líder regional dentro de la red global de la ICC, sino también como aliado estratégico en cada uno de los cinco ejes de acción de la organización: facilitar el comercio, promover estado de derecho, impulsar la sostenibilidad, digitalizar la economía y fortalecer el multilateralismo.



Agregó que en este momento hay discontinuidad, hay un cambio bastante significativo y la ICC, como uno de los creadores de un sistema multilateral de comercio, tiene el deber y la obligación de seguir participando “porque nuestra experiencia nos demuestra que cuando facilitamos el comercio transfronterizo entre empresas, se genera prosperidad económica, no solo para ellas, sino también para las comunidades y las familias a las que sirven” y hoy, destacó, “no se trata solo de un ataque al sistema multilateral de comercio, sino también al sistema subyacente de ayuda al desarrollo que también se está complicando”.



“La desestabilización del sistema comercial global podría significar una caída del 5% del PIB mundial, con impactos mucho mayores en economías emergentes. En América Latina, la pérdida podría llegar al 30% de los flujos comerciales y en África y Asia de 40 por ciento. No podemos permitirnos esa erosión”, advirtió el secretario general de ICC.



Denton afirmó que en las relaciones de poder se busca la fragmentación y, por lo tanto, un ataque bilateral de una potencia fuerte a una potencia menor es mucho más efectivo que en un equilibrio de poder. Por eso, el propio sistema multilateral, al estar basado en reglas, permitió a las potencias medias y pequeñas operar sin la amenaza de intervenciones unilaterales o bilaterales.



Señaló Denton que, así como la ICC fue actor clave en la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en todo el proceso que dio origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC), “hoy nuestro objetivo es asegurarnos de desempeñar un papel en el futuro como actores clave”.



Como fuerza activa que mueve un mercado de 10 billones de dólares cada año, explicó Denton, “se trata de resurgir con algo más fuerte de lo que ya existía. Y eso es realmente importante para nosotros porque, en última instancia, se trata de cómo aprovechamos este momento para revitalizar ese sistema multilateral”, explicó.



Por esto, dijo, ICC está realizando un gran trabajo de diálogo para facilitar y buscar compromisos gubernamentales para el futuro, utilizando el trabajo ya realizado, por ejemplo, por la expresidenta Global y hoy honoraria de ICC, la mexicana María Fernanda Garza Merodio, presente en la sesión especial con miembros de la ICC México.