Incertidumbre por aranceles provoca caída del 25% en exportaciones desde la frontera

Ciudad de México, a 10 de abril 2025.- Las exportaciones mexicanas que salen desde la frontera registraron una caída estimada del 25 por ciento, según reportes de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), debido a la incertidumbre que generó la política arancelaria de Donald Trump.

El delegado nacional de Anierm en el estado de Chihuahua, Marcelo Vázquez comentó que la falta de reglas claras ha provocado la paralización parcial de operaciones comerciales, especialmente entre pequeñas y medianas empresas que dependen de la integración global de insumos.

“Hasta ahorita se siguen perdiendo empleos, derivado de lo mismo se han retraído proyectos, se ha deprimido la economía”, explicó Vázquez.

En la previa, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón anunció que oficialmente México no está incluido en los aranceles recíprocos del 10% anunciados por el Gobierno estadounidense.

Es de mencionar que a día de hoy, de las casi 6 mil exportaciones mensuales que se manejan en la región, aproximadamente 2 mil han sido canceladas o pospuestas.

“La operatividad cotidiana de las empresas exportadoras está ligeramente detenida, ligeramente, no del todo (…) hay ‘brokers’ en Estados Unidos que dicen: yo no lo hago porque todavía no lo manejo, no tenemos reglas”, agregó Vázquez.