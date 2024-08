“Hay capital para invertir, pero lo colocamos con más cautela”, señalan empresarios e inversionistas

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2024.- “Aunque existen desafíos y una mayor cautela, las inversiones no se van a detener”, coincidieron los empresarios convocados por la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos (AEM-México), en el marco del panel “Fondos de Inversión y Nearshoring: Oportunidades y Retos en el Horizonte de 2024”, moderado por Jorge Sánchez, Presidente del Comité de Comunicación de la AEM- México y Socio Director de Apolo 25.

En palabras de Andrés Fabre, Senior Managing Director y Operating Partner en Discovery Americas, el fondo de inversión más grande el país, el nearshoring está generando polos de desarrollo en diversas regiones del país, creando oportunidades para quienes buscan resolver y capitalizar las brechas existentes en las cadenas de suministro. En otras palabras, quienes generen soluciones innovadoras para las brechas en las industrias serán los que tengan una mayor oportunidad de captar capital.

“La inversión estratégica en estos ámbitos no solo fortalecerá la economía local, sino que también posicionará a México como un jugador clave en la reconfiguración global de las cadenas productivas”, explica.

Luis Menéndez, Director General de The International Business Hub (IBH) complementó “las empresas demandarán una extensa red de servicios que van más allá de la producción, como nómina, transporte, salud y educación Es en este punto donde está la oportunidad: conectar los puntos entre estas necesidades y las soluciones”.

Afrontar la incertidumbre en equipo

A pesar del optimismo, los panelistas coinciden en que los riesgos como la falta de liquidez o la resistencia al cambio no deben ser subestimados. La liquidez, por ejemplo, es una preocupación para muchas empresas, particularmente, en un entorno económico volátil con fluctuaciones en tasas de interés y una recuperación desigual después de la pandemia.

“La pandemia aceleró la adopción tecnológica de manera significativa, adelantando su uso hasta 15 años. Personas mayores que antes no sabían cómo hacer pedidos en Amazon, comenzaron a utilizar la plataforma, mientras que aplicaciones como Rappi y UberEats se volvieron esenciales para muchos. Este cambio hacia una mayor digitalización es irreversible. Sin embargo, el desafío está en la corrección de las valuaciones. Las empresas que lograron obtener inversiones bajo valoraciones muy elevadas enfrentarán dificultades para mantener esos niveles en el futuro y la imposibilidad de levantar capital con las mismas condiciones llevarán a una caída en las valoraciones, afectando tanto a inversionistas como a emprendedores”, detalló Fabrice Serfati, Mananing Director and Partner at IGNIA Partners, LLC.

Para Menéndez, es fundamental que coloquemos el foco en entender el perfil del emprendedor, aceptar que está cambiando y valorar si esto afecta y qué tanto, a la hora de decidir invertir o no.

“La mejor manera de afrontar la incertidumbre que depara el futuro es en equipo, sumando fuerzas y aprendiendo de las experiencias de nuestra comunidad empresarial”, concluyó Salomón Sacal, Presidente de la AEM nacional.

Finalmente, el panel fue presentado por Rocío Díaz, Rocio Díaz, CEO y Fundadora de ABUNDANTE por Planeación Mística y contó con la presencia de empresarios, inversionistas y emprendedores interesados en las últimas tendencias financieras y de innovación.