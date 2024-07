Gobierno estatal intentará resolver huelga en ArcelorMittal

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2024.- La huelga en ArcelorMittal ya rebasa el mes y ante ese panorama, el secretario de gobernación, Carlos Torres Piña, encabezará dos reuniones en la Ciudad de México para intentar acuerdos con los mineros y finalizar la protesta.

Son reuniones que ocurrirán este lunes 1 y martes 2 de julio, aunque no especificó en qué lugar habrán de celebrarse. Torres Piña dijo que la huelga ha generado una problemática mayor por el retraso en las entregas de acero, además de que hay inmovilizadas 300,000 toneladas de material.

Entonces, espera que las negociaciones puedan neutralizar la huelga y que la producción vuelva a fluir. Y es que el paro lleva activo desde el 25 de mayo, cuando los trabajadores se plantaron a las afueras de la siderúrgica.

La protesta surgió porque, señalan, no se les han entregado utilidades y no será hasta que obtengan esos pagos, que no levantarán la manifestación.