Estalla huelga de trabajadores en Boeing por primera vez en 16 años

Arlington, Virginia, Estados Unidos, a 13 de septiembre 2024.- Los trabajadores de la empresa Boeing decidieron ir a huelga, luego de rechazar el acuerdo entre los sindicatos y el fabricante estadounidense de aviones, que contemplaba un incremento general de los salarios del 25 por ciento en cuatros años, ya que lo consideran insuficiente.

Se dio a conocer que, cerca del 95 por ciento de los miembros del sindicato International Association of Machinist (IAM) votó en contra del acuerdo que incluía el citado incremento salarial hasta 2027.

Los manifestantes señalan que los aumentos salariales propuestos son escasos tras una década de estancamiento salarial y a tenor del aumento del coste de la vida.

Cabe señalar que, durante las semanas de negociación el recientemente nombrado director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, había pedido a los trabajadores que no hiciera huelga y realizó algunas visitas a las fábricas.

Se trata de la primera huelga en 16 años, que se realizó en 2008 y duró 50 días, con un costó para la empresa de 100 millones de dólares por día, señalan medios estadounidenses como The Wall Street Journal (WSJ) y The Financial Times (FT).