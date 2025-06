Anuncia FOVISSSTE segunda y tercera etapa del Programa de apoyos a personas acreditadas con deudas problemáticas

Ciudad de México, a 17 de junio de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, destacó el anuncio hecho por la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, sobre la implementación de la segunda y tercera etapa del Programa de apoyos a acreditadas y acreditados con deudas problemáticas, en beneficio de más de 200 mil personas.

“¡Seguimos transformando al @ISSSTE_mx en favor de la gente! La Vocal Ejecutiva de @FOVISSSTEmx, @jabnelym, informó que concluimos la primera etapa de apoyos para liquidar, reducir, congelar y condonar deudas problemáticas con esta institución. Su alcance fue de 149 mil personas beneficiadas. Para la segunda y tercera etapa buscamos que se vean beneficiadas más de 200 mil personas acreditadas”, expresó en sus redes sociales.

En la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”, la vocal ejecutiva compartió que, a partir del mes de julio, iniciará la segunda etapa del Programa de apoyos, que beneficiará a 135 mil personas, mientras que la tercera y última etapa del año se desarrollará en el cuarto trimestre para que 116 mil personas puedan liquidar su hipoteca.

Precisó que este aviso se realiza tras concluir con éxito la aplicación de 149 mil apoyos a personas pensionadas, jubiladas y acreditadas con más de 60 años, como parte de la primera etapa del Programa creado por decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en febrero pasado.

“La primera etapa ya cumplimos el 100 por ciento, en esta etapa se beneficiaron a las personas pensionadas y jubiladas y a personas acreditadas con más de 60 años; aquí los beneficios son que liquidamos créditos, condonamos intereses, aplicamos quitas e hicimos ajustes en su obligación de pago; en relación con las siguientes etapas, tenemos programado comenzar su aplicación en el mes de julio, para el caso de la segunda etapa, y una última etapa para elúltimo trimestre del 2025”, dijo.

Maldonado Meza recordó que el FOVISSSTE implementó tres nuevos esquemas de financiamiento: el Crédito Tú Construyes, para incentivar la autoproducción de vivienda; Renovavissste, el cual se puede solicitar hasta tres veces por un monto máximo de 200 mil pesos para mejorar, rehabilitar o remodelar una vivienda; y, FOVISSSTE Mujeres, destinado a servidoras públicas y pensionadas, con tasa de interés preferencial del 2 al 3.5 por ciento, el cual ha otorgado mil 996 créditos con una derrama de 2 mil 195 millones de pesos (mdp).

La vocal ejecutiva agregó que, en lo que va del año, se han colocado 10 mil 622 créditos en total, con una inversión de 11 mil 513 millones de pesos y un monto máximo promedio por persona de un millón 083 mil 854 pesos.

Los sectores con la mayor colocación son educación pública, con el 54 por ciento; salud, con el 8.9 por ciento; seguridad pública, con el 6 por ciento; poder judicial, con el 4.7 por ciento; y seguridad social, con el 3.7 por ciento.

Asimismo, Jabnely Maldonado destacó que, como parte de la Estrategia Nacional para la Regularización y Recuperación de Testimonios, el Fondo de la Vivienda presenta un avance del 24 por ciento resuelto; es decir, 10 mil 128 de los 41 mil 686 casos existentes.

“Hemos hecho diversas acciones, como mesas de trabajo con los gobiernos de los estados, archivos generales de notarías, con los registros públicos, con las consejerías jurídicas; hemos hecho simplificación de expedientes, colaboración con organizaciones sindicales, acciones conjuntas con el Colegio Nacional del Notariado y una autorización desde el Fovissste de un fondo para resolver problemáticas, sobre todo las más añejas”, informó.

En materia de cancelación de garantías hipotecarias informó que, de octubre de 2014 a mayo de este año, se han llevado a cabo 24 mil 953, las cuales se concentran en ocho estados: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Morelos, Sinaloa e Hidalgo.

Finalmente, recordó que el Fondo de la Vivienda lleva a cabo la primera campaña de actualización de datos con el fin de recabar información de las personas acreditadas para establecer una comunicación cercana y poder hacerles de conocimiento los beneficios del Programa de apoyos, además de brindarles acompañamiento durante la aplicación de su crédito.

“En el Fovissste no tenemos intermediarios, todos los servicios, todos los créditos que se obtienen y el Programa de apoyos son absolutamente gratuitos, no hay sorteos y no hay intermediarios, así que mucho ojo a nuestras personas acreditadas”, concluyó.