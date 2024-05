AIEMAC pide resolución al bloqueo en ArcelorMittal por parte de la sección 271 del Sindicato Minero

Morelia, Michoacán, a 29 de mayo, 2024.- La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C. (AIEMAC), hace un llamado urgente al gobierno del estado y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para garantizar la resolución del conflicto dentro de los alcances de la ley, ante el bloqueo en las instalaciones de la empresa ArcelorMittal México, por parte de integrantes del sindicato minero.



El pasado viernes 24, durante la asamblea del Sindicato Minero se dio a conocer el monto a recibir por parte de la empresa con respecto al concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), sin embargo, en inconformidad con lo recibido han obstruido los accesos tanto a la planta siderúrgica como a la mina ubicada en la tenencia “La Mira”.



Ante la situación, ArcelorMittal se reunió oficialmente con el Sindicato Minero señalando que el monto correspondiente a cada trabajador fue pagado en tiempo y forma en apego a lo establecido en los términos legales.



El 28 de mayo, la empresa fue notificada sobre el emplazamiento a huelga que marca el 4 de junio como fecha de estallamiento, si no hay un acuerdo entre ambas partes. Por lo que, al no estar ahora bajo una huelga oficial, la obstrucción que se mantienen hasta este momento, están fuera del marco legal.



La empresa advierte que, durante estos 5 días, no ha sido posible garantizar los equipos necesarios para mantener el correcto funcionamiento de todos los procesos incluyendo el inminente embancamiento del Alto Horno, lo que provocaría un riesgo importante para su continuidad operativa y una afectación muy seria a la fuente de trabajo de la que hoy dependen más de 8 mil colaboradores directos e indirectos.



El presidente de la AIEMAC, Esteban David Martínez Gómez Tagle, señala el PTU por ley ya establece un límite máximo de pago. “ArcelorMittal está actuando conforme a sus obligaciones legales, en ningún momento se están vulnerando los derechos de los trabajadores, hoy ya existe un monto máximo en el pago de PTU, por lo que, hacemos un llamado al sindicato para que dentro de la legalidad se logre un acuerdo entre la empresa y los colaboradores, el cual debe favorecer a la continuidad y sostenibilidad del negocio, garantizando su empleo a largo plazo” , mencionó el líder industrial.