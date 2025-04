Se prepara ajedrecista Miguel Ángel Montes para los Nacionales CONADE

Querétaro, Querétaro, a 2 de abril de 2025.- Miguel Ángel Montes Orozco, representante queretano hacia la etapa Macroregional de los Nacionales organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se prepara para competir en dos competencias internacionales, una de ellas en la que buscará ser acreedor del título "Maestro FIDE", así como para obtener una vez más el nombramiento de Campeón Nacional.

La competencia más próxima será la etapa macroregional del evento que recuperará el nombre Olimpiada Nacional, que se celebrará en Jalisco del 3 al 6 de abril, en donde, competirá contra 12 entidades, como Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Aguascalientes y Nayarit.

Como objetivo personal para seguir creciendo en su deporte, Miguel Montes, se alista para un Campeonato Panamericano Sub 18 a realizarse en Perú, mismo en el que podría obtener su segundo título en su disciplina ("Maestro FIDE"); posterior a ello, su mira está en un mundial en Albania cuyo objetivo es quedar dentro del top 20.

"Me estoy preparando ahorita con varios maestros, con ellos estoy planeando mi plan de estudios y, aparte, yo por mi cuenta estoy estudiando mis áreas de mejora; estoy jugando partidas para sacar posiciones, aperturas o temas para revisarlos después y que no me vuelvan a fallar en posiciones o bien, que mejore las partidas que gané", expresó.

El queretano se encuentra emocionado de volver a representar a Querétaro y de reafirmar ser de los mejores en su categoría, así como lo hizo en la edición pasada de los Nacionales CONADE y de la más reciente etapa estatal, en la que ganó el primer lugar frente a compañeros que él percibió como rivales fuertes.