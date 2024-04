Rafael Nadal no jugará el Masters 1000 de Montecarlo; se alarga su lesión

Madrid, España, 4 de abril del 2024.- El tenista español, Rafael Nadal, anunció a través de sus redes sociales que no disputará el Masters 1000 de Montecarlo, en el arranque de la gira tenística sobre el polvo de ladrillo y lanzó un preocupante “mi cuerpo no me deja”.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja”, fue el mensaje que el tenista externó a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que Rafael Nadal no disputa un partido oficial de tenis desde el torneo ATP de Brisbane, a comienzos del presente año, cuando se volvió a lesionar y tuvo que dejar pasar el primer Grand Slam del año, Australian Open.

Ahora, se esperaba que el tenista mallorquín regresara a las canchas de manera oficial durante la gira sobre polvo de ladrillo, su superficie favorita, ya que es el máximo ganador de Roland Garros en la historia, sin embargo, su participación pende de un hilo, una vez que no ha podido dejar atrás las molestias que lo aquejan desde principios de año.