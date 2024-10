Negros nubarrones en el Morelos para el Monarcas del Atlético Morelia-Mineros de Zacatecas

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2024.- El alirroto, desangelado y desnaturalizado Monarcas del Atlético Morelia le hará los honores esta tarde-noche a Mineros de Zacatecas en el Monumental y desolado Estadio Morelos, a partir de las 19:00 horas, en jornada cabalística (para acabarla de fregar), la 13, de la mediocre Liga de Expansión. El cuadro “moreliano” luce como flan ante el conjunto zacatecano, porque el de casa no tiene rumbo, ni dirección, es un puño de jugadores sin idea de conjunto, sin buen futbol y sin un banquillo que sepa qué hacer.

Estamos a nada del silbatazo inicial y lo cierto es que se ciernen negros nubarrones sobre el bello escenario futbolero de la capital michoacana, ese donde Monarcas Morelia logró campañas épicas e históricas, como la del 2000 en que se coronó campeón del máximo circuito del futbol mexicano, y la del 2002 en que brilló en tres torneos diferentes, incluida Copa Libertadores, y hasta llegó a ganar la calificación de Mejor Equipo del Mundo durante el mes de abril. Sí, pero ese equipo ya no existe, desapareció para resurgir como Mazatlán. El de aquí tiene sangre del Tepic y del Zacatepec y nunca ha jugado en la Primera División.

Por lo que se ha visto durante los 11 partidos que ha jugado el nuevo Monarcas del Atlético Morelia es nada. Nada de nada. Porque no hay conjunción, no hay espíritu, no hay identidad, no hay arraigo y no hay dirección técnica, porque el Cantinflas García no ha podido con el paquete. Por lo tanto, no es de esperar que ahora sí los Canarios jueguen por nota, por eso lo deseable es que, al menos, salgan a dar el todo por el todo, a sudar la camiseta, a no arrastrar la cobija y a no ensuciar el apellido para que aspiren a la victoria.

Sí, eso, es de esperarse también que la poca gente que acudirá al estadio exija que, aunque sea, los jugadores defiendan su dignidad y su orgullo, que se muestren como profesionales y se la rajen con el cuchillo en los dientes, que se rompan literalmente la eme. Porque cuando no hay idea en la dirección técnica hay que sacar el producto de gallina, Todos saben jugar, entonces que jueguen, que manden al carajo las propuestas inoperantes del “entrenador” y se acuerden que pueden hacer equipo.

Los Monarcas del Atlético Morelia llegan al partido de hoy con 12 raquíticos puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas, con 11 goles a favor y 18 en contra para un golaveraje de menos 7. Tan sólo 12 puntos de 33 posibles. Mineros de Zacatecas llega con 18 unidades, producto de 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas, con 16 goles a favor por 9 en contra para un más 7. Así y todo, es de esperarse una reacción del local para empate o victoria. Así sea.

POSIBLES ALINEACIONES

MONARCAS DEL ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Diego García, Luis López, Diego Gallegos, Walter Ortega, Damián Torres, Rolando González, Edson Martínez, Fernando Illescas, Brayan Trejo y Joao Maleck.

MINEROS DE ZACATECAS: Héctor Méndez, A. Villacorta, Jorge Rodarte, José Clemente, Ricardo Peña, Andrés Mendoza, Kevin Magaña, Andrés Ávila, Christian Blanco, Brian Figueroa y Luis Razo. DT: Ignacio Castro.