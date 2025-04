Mauro Nambo, estudiante de la UMSNH fue elegido como “Jugador del Partido”

Morelia, Michoacán, a 01 de abril de 2025.-Gracias a su destacado desempeño y su anotación de gol que colaboró al triunfo del Atlético Morelia, con un marcador 3-2 sobre Correcaminos, durante el partido del sábado pasado, el estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Mauro Nambo fue elegido por la afición como el “Jugador del Partido” en una votación que se hace a través de redes sociales.

Corría el minuto 35 y el duelo, correspondiente a la Jornada 12 de la Liga de Expansión, estaba empatado 1-1, cuando Mauro recibió el balón dentro del área y definió por un costado del arquero para poner el 2-1 momentáneo en favor de los Canarios.

El estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH fue titular por primera vez con el Atlético Morelia, ya que en los anteriores partidos había entrado de cambio.

“Muy contento por iniciar de titular y más contento que me tocó anotar un gol, yo siento que se nota reflejado el trabajo que he venido haciendo. Se lo dedico a mi familia por siempre estar apoyándome, a la Universidad Michoacana, a la rectora Yarabí Ávila, que siempre ha estado apoyándonos, al contador Gustavo Farías, y al cuerpo técnico y jugadores del Atlético Morelia que me han brindado la confianza”, comentó Nambo.

Hasta el momento, el jugador nicolaita acumula cuatro partidos jugados en la Liga de Expansión, suma 153 minutos y una anotación, mientras que como jugador del Atlético Morelia-UMSNH en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) ha participado en 20 encuentros, todos como titular, en los que acumuló 1,689 minutos y registró nueve tantos.