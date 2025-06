Luego de una derrota, Morelia Lagunillas recibe a Lobos ULM en Adagol

Morelia, Michoacán, a 28 de junio 2025.- Y llegó la fecha 5 del Torneo Nacional de Reserva 3D Femenil. Los partidos se jugarán sábado y domingo. Este día, el Atlético Morelia Lagunillas volverá al fragor de la batalla después de haber caído estrepitosamente ante Promesas Juventinas por marcador de 1-6 en partido correspondiente a la Jornada 4; recibirá en esa mesa de billar que es el rectángulo verde esmeralda del Estadio Adagol a Lobos ULM, equipo cajetero que ocupa la quinta posición en la Tabla General. Las dirigidas por Vladimir Aburto habitan en el fondo de la clasificación con solo un punto de 12 posibles.

La competencia la lidera el invicto GUD Amigas del Balón con 11 unidades, producto de 3 victorias, 1 empate, 0 derrotas y 1 punto extra, con 11 goles a favor y 1 en contra para un +10. El segundo lugar lo tiene Oro La Piedad, también con 11 unidades, solamente que con un +9. Promesas Juventinas está en el tercer escalón con 9 unidades; Gallos CEGAN ocupa el cuarto con 5 puntos, Lobos ULM también tiene 5 unidades, pero por diferencia de goles está en el cuarto sitio; Lobos Interligas es sexto con 3; Atlético Zamora es sétimo con 2; y Morelia Lagunilla es colero con 1.

Los partidos de la Jornada 5 son los siguientes: Promesas Juveniles (3°) recibe al Atlético Zamora (7°), Morelia Lagunillas (8°) será anfitrión del Lobos ULM (5°), Gallos CEGAM (4°) es local ante Lobos Interligas (6°) y GUD Amigas del Balón (1°) se enfrenta a Oro La Piedad (2°), es decir que mañana podría haber cambio en el liderazgo general, claro, siempre y cuando Oro La Piedad sea capaz de vencer a GUD Amigas o, al menos, empatarle y ganarle en penales el punto extra.

MORELIA LAGUNILLAS

El Atlético Morelia Lagunillas venía con una línea ascendente en cuanto a volumen de juego, de suyo en la Jornada 3 estuvo a nada de ganar el primer partido de su historia, pero su reacción fue tardía ante Lobos Interligas y solamente igualó con anotación postrimera de Abril Tapia, quien lleva tres partidos consecutivos haciendo gol. El cuadro de Lagunillas empezó muy bien su partido de la Jornada 4, incluso se puso arriba en el marcador con anotación de su delantera Abril Tapia, la que le quitó de los pies el esférico a la portera Karen Casillas, pero el conjunto michoacano cometió el error de echarse atrás inmediatamente, por eso en el pecado llevó la penitencia.

Y empezó el rosario de goles, porque la ventaja solamente la tuvo 2 minutos, ya que Promesas Juventinas hizo la igualada al 13’ por conducto de Camila Gómez, Paloma Segura marcó el segundo al 30’ y Camila Gómez volvió a anotar al 39’. Esto es que el primer tiempo terminó con un 1-3 en favor del equipo celayense; en el tiempo complementario siguió el dominio absoluto del cuadro visitante, no por ser mejor, que es muy bueno, sino porque las michoacanas metieron el camión atrás, no hacían bien los recorridos, se amontonaban tras el balón y no tenían ataque porque Abril Tapia y Alexa Sánchez, sus mejores delanteras, habían sido echadas para atrás por el cuerpo técnico.

La goleada se veía venir debido a que las Promesas Juventinas jugaban como si estuvieran en una cascarita, no tenían adversario enfrente, porque solamente Sonia Reyes no se daba por vencida, pero una jugadora no puede hacer algo sola, por lo que terminó exhausta y, seguramente, con muy mal sabor de boca porque no encontró contribución en la media cancha, ni en la línea ofensiva. Solamente la guardameta Dayana Piñón y la zaguera central Yara Ruiz no bajaban la guardia y hacían bien lo que les corresponde, pero dos efectivas en zona defensiva ante un equipo encima no pueden hacer mucho.

El cuarto gol de las Promesas Juventinas lo metió Mariana Martínez al minuto 75’, quien había entrado de cambio, porque Mauricio Magaña, el entrenador del equipo guanajuatense, hizo jugar a todas sus discípulas al ver que sus titulares no tenían oposición enfrente; y el de la putilla lo realizó la capitana Stefanie Barroso al 79’. Después, pero ya cuando la goleada estaba decretada, Morelia Lagunillas tuvo una leve mejoría, debido a que sus delanteras se subieron a sus posiciones naturales, dejaron de intentar hacer labores defensivas y se acordaron que tienen mucho talento y saben jugar, pero ya era demasiado tarde.

PARTIDO DE HOY

Morelia Lagunillas está obligado a recobrar la memoria, porque está bien entrenado, tiene muy buenas futbolistas, trae buena condición física y necesita ganar su primer encuentro. Para ello, claro está, el entrenador Vladimir Aburto tendrá que ubicar a cada jugadora en su posición natural, establecer una estrategia ofensiva sin descuidar la retaguardia, motivar a sus dirigidas, levantarles el estado de ánimo y aplicar el gramo de carácter y de exigencia que se debe aplicar cuando se hace necesario, para que no se le vuelva a caer el equipo, para que sus jugadoras luchen con ahínco, no den balón por perdido y se atrevan a tirar a la portería a las primeras de cambio. Solo quien no intenta no falla, pero tampoco acierta.

El partido está marcado para dar inicio a las 4 de la tarde. La entrada es gratuita al Estadio Adagol, ubicado en Tzurumútaro, Michoacán, sede del equipo Lagunillas, porque el presidente municipal Tavito le retiró el apoyo a la directiva de las canarias lagunillenses debido a esa sin razones propias de los “políticos” de ocasión que se sacaron la rifa del tigre. Ojalá que Octavio Chávez Aguirre, ese edil carismático pero que no tiene ni la capacidad, ni la sensibilidad para comprender la importancia de impulsar el deporte, reconsidere y le regrese el apoyo al equipo de su tierra, para que Atlético Lagunillas juegue en su cancha, en su casa y tenga el impulso que merece y necesita.

Se espera que este día Vladimir Aburto cuente ya con 4 refuerzos, además de las 3 que le llegaron la semana anterior, para que pueda presentar cara a su rival, un conjunto al que se le puede ganar. Una victoria podría llevar al conjunto michoacano hasta quinto lugar, así que la motivación ya es naturalita. En suma, hoy, a las 4 de la tarde, el conjunto lagunillense podría probar, por fin, las mieles de la victoria. Ojalá y… Así sea.