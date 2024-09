Los Monarcas del Morelia van de mal en peor, apenas empataron con el sub colero

Morelia, Michoacán, 1 de septiembre del 2024.- De mal en peor. Los Monarcas del Atlético Morelia no tienen forma, ni fondo. Están desprovistos de lo elemental para caminar por lo menos con el mínimo de decoro en la Liga de Expansión, categoría de ínfima calidad.

Ahora fue Dorados de Sinaloa, el subcolero de la competencia el que, con poco, muy poco, exhibió las falencias de los mal dirigidos por Mario “Cantinflas” García, un entrenador que llegó con bombo y platillo a hacerse cargo del conjunto de José Luis Higuera con la promesa de llevarlo a niveles insospechados.

Pero no, nada de eso, porque éste, Mario García, no ha sabido hacer de los Monarcas del Atlético Morelia un equipo que se respete y se haga respetar, porque en la cancha se ve desordenado, desorientado, desangelado e inoperante.

No hay cohesión en sus líneas y no tiene ni el talento, ni la capacidad para salir jugando desde atrás con pases cortos, de primera intención, a dos o tres toques, por eso regala tantos balones en la salida.

El Cantinflas no entiende que no todos los jugadores son aptos para cumplir la encomienda de jugar así.

Llovió y fuerte. La cancha estaba muy mojada cuando, al minuto 6, Edwin Quezada intentó alejar el balón de su portería, pero rebanó de fea manera lo que obligó al portero Antonio Torres a volar para evitar el autogol. Corría el minuto 10 cuando la lluvia se hizo tormenta con granizo, el silbante decidió parar el partido.

Pasó cerca de media hora y, entonces, continuó el encuentro. Ya no hubo nada en el primer tiempo por parte del conjunto dirigido por el Loco Abreu y, la escuadra local, solamente tuvo una llegada al arco rival.

LOS GOLES

En la parte complementaria no creció el volumen de juego en los primeros minutos, era un partido soporífero, con un Dorados que tenía tibios intentos de hacer algo y un Monarcas del Atlético Morelia entelerido, entumecido, sin ambición y sin ganas de realizar el menor esfuerzo.

Fue al minuto 69 que el cuadro sinaloense entró por la izquierda, Zapata mandó centro cruzado a segundo poste, donde Daniel López entró solo y su alma para empujar a la red y hacer el gol de la quiniela.

En el área grande había 7 jugadores amontonados de los monarcas, pero ninguno reaccionó.

Al 76’, Fernando Illescas mandó su primer pase a profundidad, Yrizar fue tacleado dentro del área y el nazareno decretó tiro penal. El esférico lo tomó Omar Islas y tiró suavemente a la izquierda del portero, el que se lanzó a su derecha.

Esto es que por lo chato de la delantera moreliana tuvo que ser desde los once pasos que pudieron, al 76’, conseguir el empate.

Después, Dorados se vio mejor, tuvo llegada y hasta una para firmar la victoria, pero su delantero falló de frente al raco defendido por Antonio Torres.

No, no hay avances en el desempeño de los Monarcas, al contrario, van de mal en peor. Y su entrenador lo único que hace es gritar, como si con gritos se fuera a dominar lo que no se domina, una manera de jugar que no es para ese grupo de jugadores, elementos que no se esfuerzan, como si lo hicieron por momentos los del Gran Pez.

Y ya pasaron 6 fechas, por lo que para Mario García ya no puede ser pretexto el tiempo para lograr conjunción, equipo y que este domine su idea futbolista. Ya no, ese ya no puede ser pretexto.

Con el empate los Monarcas se ubican en el noveno lugar con 6 puntos y Dorados ocupan el décimo cuarto con tan solo 2 unidades y es sub colero.

En la Jornada 8 descansará el cuadro michoacano y volverá a jugar hasta la 9 el 13 de septiembre en Cancún. El Gran Pez, por su parte, recibirán a Correcaminos en la siguiente fecha.

MONARCAS DEL ATLÉTICO MORELIA:

Antonio Torres, Diego García, Gabriel Quezada, Diego Gallegos, Walter Ortega (Laerte Polydoro), René López (Luis López), Rolando González, Joao Maleck (Diego López Ortega), Omar Islas, Fernando Illescas (Raúl Torres) y Bryan Trejo (Paolo Yrizar). DT: Mario García.

DORADOS DE SINALOA: José Castro, Juan García Sancho, Luis Félix, Josué Reyes (Ángel Rodríguez), Joaquín Fernández, Luis Ruiz (José Ramírez), Christian Leyva (David Osuna), Arath Egaña (Ángel Zapata), Alfonso Sánchez, Daniel López y Diego Uriarte (Fernando González). DT: Sebastián Abreu.